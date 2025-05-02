Угода про надра між Україною та США: першими будуть реалізовані нафтогазові проєкти, — WSJ

В межах угоди про корисні копалини між Україною і Сполученими Штатами Америки, ймовірно, першими запрацюють нафтогазові проєкти.

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Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Як зазначають посадовці, саме вони мають більше шансів на швидке втілення. Ці ініціативи простіше реалізувати в умовах війни. Натомість розробка родовищ рідкісноземельних мінералів ускладнюється, оскільки частина з них розташована поблизу лінії фронту.

Однак наразі є деякі бюрократичні перепони. Зокрема, перш ніж почнуться реальні інвестиції, угоду має затвердити Верховна Рада. Також потрібно створити й запустити інвестиційний фонд. Лише після цього Україна зможе залучати інвесторів до видобутку своїх природних ресурсів.

Видання називає підписання угоди дипломатичною перемогою як для України, так і для президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Завдяки їй американський президент може заявити, що Україна не просто отримує допомогу, а платить за неї. Видання також зазначає, що Трамп, ймовірно, продовжить обмін розвідданими з Україною.

Однак, за словами американських посадовців, частина компаній зі США може й не зважитися інвестувати через постійну загрозу російських обстрілів. Однак видання наголошує, що вигода може бути значною, адже Україна містить 20 із 50 корисних копалин, які вважаються критично важливими включно з титаном, літієм та ураном.

Нагадаємо, угода про корисні копалини була підписана в ніч на 1 травня. Повний текст угоди зі США був оприлюднений Кабінетом міністрів України того ж дня.

За інформацією видання Reuters США та Україна можуть десятиліття або більше чекати прибутку. Ключовими проблемами в отриманні доходів від проєктів, реалізованих в межах угоди про надра, є труднощі запуску нових шахт на території держави, яка постраждала від бойових дій.