57 мінералів без інфраструктури: що насправді містить угода про надра і військову допомогу США

В угоді про надра, підписаній Сполученими Штатами Америки та Україною, ідеться про видобуток 57 корисних копалин. При цьому українці віддаватимуть у спеціальний фонд гроші за ліцензії та ренту, а американці, ймовірно, вкладатимуться військовою допомогою. Медіа дізнались зміст 12-сторінкової угоди, але це лише частина нових домовленостей.

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Про зміст угоди про надра та про умови, які отримала Україна, написало медіа "Європейська правда".

Медіа від власних джерел дізналось про основні положення угоди про копалини, яка підписана у Вашингтоні й містить 12 сторінок, на противагу першій 50-сторінковій версії. ЕП зауважило, що у тексті замало деталей наступної співпраці США та України, натомість є політичні декларації. Тобто угода — загальна заява про наміри та про можливість військової допомоги. Попереду підпишуть більше детальний документ з усіма нюансами, ідеться у статті.

"Чимало деталей, у тому числі тих, які мають політичне значення, будуть прописані у "технічній угоді", яка станом на зараз не готова до підписання", — написало ЕП.

У статті вказується, яких важливих пунктів немає в підписаному документі. Наприклад, не вказано, як саме буде керуватись "Американсько-український інвестиційний фонд". Також відсутнє застереження, що протягом 10 років США не претендуватимуть на гроші й вони ітимуть на відбудову України. ЕП написало, що, ймовірно, про це згадають в іншій угоді.

Угода про надра — умови по корисних копалинах

Джерела медіа розповіли про особливості угоди про надра, які стосуються видобутку корисних копалин, але не включають заробітку на інфраструктурі. В тексті перелічуються 57 корисних копалин, в яких проявили зацікавлення американці (класифікація нижче — орієнтовна).

Паливні корисні копалини — нафта, природний газ, уран. Чорні метали — марганець, хром. Кольорові метали — алюміній, мідь, цинк, нікель, олово, кобальт, титан. Благородні метали — золото, платина, паладій, родій, іридій, рутеній. Рідкісні метали — галій, германій, індій, цезій, рубідій, тантал, телур, сурма, миш’як, вісмут, цирконій, гафній, берилій, скандій, вольфрам, ванадій, ніобій, літій, магній, калій. Рідкісноземельні елементи — церій, неодим, празеодим, самарій, європій, гадоліній, тербій, диспрозій, гольмій, ербій, тулій, ітербій, лютецій, лантан, ітрій. Неметалеві корисні копалини — фтор, плавиковий шпат, барит, графіт.

Також описується, яким чином США буде заробляти на українських корисних копалинах. Вказується, що у спеціальний фонд Україна перераховуватиме гроші за видобуток лише нових родовищ. Ідеться про гроші, які компанії платитимуть за ліцензії та ренту за видобуток. Крім того, уряд "має право перераховувати туди також додаткові кошти". Вклад США — вартість військової допомоги, яку вони, ймовірно, надаватимуть Україні у майбутньому, написало ЕП. Під військовою допомогою мають на увазі надання різних систем озброєнь, боєприпасів, технологій.

Наголошується, що США не матимуть "золотої акції" — тобто остаточного та блокуючого впливу на проєкти. З іншого боку, американські компанії, які претендуватимуть на розробку надр, отримуватимуть "не гірші" умови, ніж суперники. Крім того, передбачено, що розбіжності розв'язуватимуть шляхом консультацій, а не в умовних судах Нью-Йорка.

Зазначимо, в ніч на 30 квітня міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила про підписання угоди про надра. Посадовиця прибула у Вашингтон і її підпис з'явився поруч з резолюцією міністра фінансів США Скота Бессента.

Нагадуємо, у Білому домі пояснили, чому було настільки важливо укласти угоду про корисні копалини між США та Україною.