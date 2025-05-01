57 минералов без инфраструктуры: что на самом деле содержит соглашение о недрах и военной помощи США

В соглашении о недрах, подписанном Соединенными Штатами Америки и Украиной, речь идет о добыче 57 полезных ископаемых. При этом украинцы будут отдавать в специальный фонд деньги за лицензии и ренту, а американцы, вероятно, будут вкладываться военной помощью. Медиа узнали содержание 12-страничного соглашения, но это лишь часть новых договоренностей.

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О содержании соглашения о недрах и об условиях, которые получила Украина, написало медиа "Европейская правда".

Медиа от собственных источников узнало об основных положениях соглашения об ископаемых, которое подписано в Вашингтоне и содержит 12 страниц, в противовес первой 50-страничной версии. ЭП отметило, что в тексте мало деталей сотрудничества США и Украины, зато есть политические декларации. То есть соглашение — общее заявление о намерениях и о возможности военной помощи. Впереди подпишут более детальный документ со всеми нюансами, говорится в статье.

"Немало деталей, в том числе тех, которые имеют политическое значение, будут прописаны в "техническом соглашении", которое по состоянию на сейчас не готово к подписанию", — написало ЭП.

В статье указывается, каких важных пунктов нет в подписанном документе. Например, не указано, как именно будет управляться "Американо-украинский инвестиционный фонд". Также отсутствует оговорка, что в течение 10 лет США не будут претендовать на деньги и они будут идти на восстановление Украины. ЭП написало, что, вероятно, об этом упомянут в другом соглашении.

Соглашение о недрах — условия по полезным ископаемым

Источники медиа рассказали об особенностях соглашения о недрах, которые касаются добычи полезных ископаемых, но не включают заработка на инфраструктуре. В тексте перечисляются 57 полезных ископаемых, в которых проявили интерес американцы (классификация ниже — ориентировочная).

Топливные полезные ископаемые — нефть, природный газ, уран. Черные металлы — марганец, хром. Цветные металлы — алюминий, медь, цинк, никель, олово, кобальт, титан. Благородные металлы — золото, платина, палладий, родий, иридий, рутений. Редкие металлы — галлий, германий, индий, цезий, рубидий, тантал, теллур, сурьма, мышьяк, висмут, цирконий, гафний, бериллий, скандий, вольфрам, ванадий, ниобий, литий, магний, калий. Редкоземельные элементы — церий, неодим, празеодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций, лантан, иттрий. Неметаллические полезные ископаемые — фтор, плавиковый шпат, барит, графит.

Также описывается, каким образом США будет зарабатывать на украинских полезных ископаемых. Указывается, что в специальный фонд Украина будет перечислять деньги за добычу только новых месторождений. Речь идет о деньгах, которые компании будут платить за лицензии и ренту за добычу. Кроме того, правительство "имеет право перечислять туда также дополнительные средства". Вклад США — стоимость военной помощи, которую они, вероятно, будут предоставлять Украине в будущем, написало ЭП. Под военной помощью подразумевается предоставление различных систем вооружений, боеприпасов, технологий.

Отмечается, что США не будут иметь "золотой акции" — то есть окончательного и блокирующего влияния на проекты. С другой стороны, американские компании, которые будут претендовать на разработку недр, будут получать "не худшие" условия, чем соперники. Кроме того, предусмотрено, что разногласия будут решаться путем консультаций, а не в условных судах Нью-Йорка.

Отметим, в ночь на 30 апреля министр экономики Юлия Свириденко сообщила о подписании соглашения о недрах. Чиновница прибыла в Вашингтон и ее подпись появилась рядом с резолюцией министра финансов США Скота Бессента.

Напоминаем, в Белом доме объяснили, почему было настолько важно заключить соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной.