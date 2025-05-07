Угода про копалини з США: які очікування мають українці, — опитування

47% українців мають позитивні очікування від угоди про співпрацю в галузі корисних копалин, яку нещодавно уклали Україна та Сполучені Штати Америки.

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Про це стало відомо з результатів опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Нещодавно було підписано Угоду між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Київський міжнародний інститут соціології провів 561 інтерв’ю щодо цієї теми та опублікував результати опитування.

"Станом на початок травня 2025 року 47% українців мали скоріше позитивні очікування від підписання угоди про копалини зі США. Про скоріше негативні наслідки говорять 22% , а ще 19% відповіли, що підписання угоди ніяк не вплине на Україну. Решта 12% не змогли визначитися з такою думкою", — йдеться в дослідженні.

Таким чином, наразі баланс позитивних-негативних очікувань становить +25% (тобто переважають позитивні очікування).

Зазначимо, що респондентам ставили запитання: "Як, на Вашу думку, Угода про копалини, яку Україна підписала з США, вплине на Україну?". Також респондентам пропонували такі варіанти, як "скоріше позитивно", "скоріше негативно", "ніяк не вплине".

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, угода про корисні копалини була підписана в ніч на 1 травня. Повний текст угоди зі США був оприлюднений Кабінетом міністрів України того ж дня.

За інформацією видання Reuters США та Україна можуть десятиліття або більше чекати прибутку. Ключовими проблемами в отриманні доходів від проєктів, реалізованих в межах угоди про надра, є труднощі запуску нових шахт на території держави, яка постраждала від бойових дій.

Однак угодою про корисні копалини Україна зможе прискорити приватні інвестиції у свій енергетичний сектор.

Зокрема, у межах угоди про корисні копалини, ймовірно, першими запрацюють нафтогазові проєкти. Як зазначають посадовці, саме вони мають більше шансів на швидке втілення. Ці ініціативи простіше реалізувати в умовах війни. Натомість розробка родовищ рідкісноземельних мінералів ускладнюється, оскільки частина з них розташована поблизу лінії фронту.