Соглашение об ископаемых с США: какие ожидания имеют украинцы, — опрос

47% украинцев имеют положительные ожидания от соглашения о сотрудничестве в области полезных ископаемых, которое недавно заключили Украина и Соединенные Штаты Америки.

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Об этом стало известно из результатов опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Недавно было подписано Соглашение между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления. Киевский международный институт социологии провел 561 интервью по этой теме и опубликовал результаты опроса.

"По состоянию на начало мая 2025 года 47% украинцев имели скорее положительные ожидания от подписания соглашения об ископаемых с США. О скорее негативных последствиях говорят 22%, а еще 19% ответили, что подписание соглашения никак не повлияет на Украину. Остальные 12% не смогли определиться с таким мнением", — говорится в исследовании.

Таким образом, сейчас баланс положительных-отрицательных ожиданий составляет +25% (то есть преобладают положительные ожидания).

Отметим, что респондентам задавали вопрос: "Как, по Вашему мнению, Соглашение об ископаемых, которое Украина подписала с США, повлияет на Украину?". Также респондентам предлагали такие варианты, как "скорее положительно", "скорее отрицательно", "никак не повлияет".

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, соглашение о полезных ископаемых было подписано в ночь на 1 мая. Полный текст соглашения с США был обнародован Кабинетом министров Украины в тот же день.

По информации издания Reuters США и Украина могут десятилетия или больше ждать прибыли. Ключевыми проблемами в получении доходов от проектов, реализованных в рамках соглашения о недрах, являются трудности запуска новых шахт на территории государства, пострадавшего от боевых действий.

Однако соглашением о полезных ископаемых Украина сможет ускорить частные инвестиции в свой энергетический сектор.

В частности, в рамках соглашения о полезных ископаемых, вероятно, первыми заработают нефтегазовые проекты. Как отмечают чиновники, именно они имеют больше шансов на быстрое воплощение. Эти инициативы проще реализовать в условиях войны. Зато разработка месторождений редкоземельных минералов усложняется, поскольку часть из них расположена вблизи линии фронта.