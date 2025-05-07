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Політика Україна і США підписали угоду про надра

Ратифікація угоди з США про надра поза розкладом: Железняк назвав дату засідання Ради (документ)

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Фото: The Wall Street Journal | Верховна Рада готова ратифікувати угоду про надра між США та Україною (ілюстративне фото)

Народні депутати України отримали порядок денний засідання Верховної Ради, на якому планують ратифікувати угоду зі Сполученими Штатами Америки про корисні копалини. Подія відбудеться 8 травня. На засіданні розглянуть відразу два законопроєкти, й навряд чи є ризик, що їх відхилять.

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Про деталі ратифікації угоди з США у Telegram-каналі написав народний депутат Ярослав Железняк.

Увечері 7 травня Железняк повідомив про отримання порядку денного нового засідання Ради, яке стосуватиметься угоди про корисні копалини між Україною і США. У документі вказано, що нардепів для голосування зберуть 8 травня. Нардеп зауважив, що це не "екстрене засідання", а звичайне.

"Офіційно. Завтра Рада збереться на "екстрене" (насправді звичайне) засідання", — написав він.

Железняк написав, що у порядку денному два питання, обговорення та голосування за які не займе багато часу. Перше питання — законопроєкт №13256, який вносить зміни у бюджетний кодекс. На думку нардепа, тут відбудеться технічне голосування, оскільки це тільки перше читання і всі події очікуються на наступному тижні. Друге питання — законопроєкт №0309: ратифікація угоди між США та Україною щодо корисних копалин. У цьому випадку весь процес говорення триватиме не довше 20 хвилин, вважає нардеп. При цьому він запевнив, що рішення Ради буде позитивним.

"Друге (Угода) хвилин 20 обговорення і голосування. Не ведіться на міфологію, що хтось там буде блокувати чи немає голосів. Все пройде спокійно і голосів буде більше ніж 280", — ідеться у дописі.

Парламентар опублікував фотографію порядку денного на 8 травня. У документі бачимо, що за законопроєкт №13256 відповідає голова бюджетного комітету Роксолана Підласа, а за законопроєкт №0309 — міністерка економіки Юлія Свириденко та голова комітету ВР з зовнішньої політики Олександр Мережко. У підзаголовку — інформація, що відбувається продовження пленарного засідання Ради.

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Угода про надра - порядок денний Ради на 8 травня
Фото: Telegram/Ярослав Железняк

На порталі Верховної Ради на сторінці з розкладом роботи немає інформації про планове засідання парламентарів. На сторінках соцмереж Підласої, Свириденко, Мережко поки що немає коментарів щодо планів на 8 травня.

Угода про надра — деталі

На порталі парламенту можна відшукати два документи, які стосуються угоди. У законопроєкті №13256 детально описується, який відсоток різних доходів держави (з ренти за користування надрами, наприклад) перераховуватиметься в інвестиційний америко-український фонд. У законопроєкті №0309 — про ратифікацію угоди про надра, яка стане чинною після обміну нотами між США та Україною.

Угода про надра, законопроєкт про ратифікацію, законопроєкт 0309 Fullscreen
Угода про надра - закон про ратифікацію меморандуму з США
Фото: Скриншот

Зазначимо, угода з США про надра — угода, яку з лютого 2025 року вимагав підписати президент Дональд Трамп. Трамп вважав, що Україна, віддавши американцям усі доходи від видобутку корисних копалин, розплатиться за військову допомогу, надану Джо Байденом. 1 травня агентство Bloomberg написало, що міністерка економіки Свириденко у Вашингтоні підписала угоду про надра: з боку США резолюцію поставив міністр фінансів Скотт Бессент. Згодом з'ясувалось, що ідеться про меморандум про створення інвестиційного фонду і про те, що Україна нічого не винна США. У документі ідеться про 57 корисних копалин, до видобутку яких незабаром будуть причетні США.

Нагадуємо, 7 травня КМІС опублікував результати опитування українців, в яких поцікавились ставленням до угоди з США про надра.