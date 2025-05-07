Ратифікація угоди з США про надра поза розкладом: Железняк назвав дату засідання Ради (документ)

Народні депутати України отримали порядок денний засідання Верховної Ради, на якому планують ратифікувати угоду зі Сполученими Штатами Америки про корисні копалини. Подія відбудеться 8 травня. На засіданні розглянуть відразу два законопроєкти, й навряд чи є ризик, що їх відхилять.

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Про деталі ратифікації угоди з США у Telegram-каналі написав народний депутат Ярослав Железняк.

Увечері 7 травня Железняк повідомив про отримання порядку денного нового засідання Ради, яке стосуватиметься угоди про корисні копалини між Україною і США. У документі вказано, що нардепів для голосування зберуть 8 травня. Нардеп зауважив, що це не "екстрене засідання", а звичайне.

"Офіційно. Завтра Рада збереться на "екстрене" (насправді звичайне) засідання", — написав він.

Железняк написав, що у порядку денному два питання, обговорення та голосування за які не займе багато часу. Перше питання — законопроєкт №13256, який вносить зміни у бюджетний кодекс. На думку нардепа, тут відбудеться технічне голосування, оскільки це тільки перше читання і всі події очікуються на наступному тижні. Друге питання — законопроєкт №0309: ратифікація угоди між США та Україною щодо корисних копалин. У цьому випадку весь процес говорення триватиме не довше 20 хвилин, вважає нардеп. При цьому він запевнив, що рішення Ради буде позитивним.

"Друге (Угода) хвилин 20 обговорення і голосування. Не ведіться на міфологію, що хтось там буде блокувати чи немає голосів. Все пройде спокійно і голосів буде більше ніж 280", — ідеться у дописі.

Парламентар опублікував фотографію порядку денного на 8 травня. У документі бачимо, що за законопроєкт №13256 відповідає голова бюджетного комітету Роксолана Підласа, а за законопроєкт №0309 — міністерка економіки Юлія Свириденко та голова комітету ВР з зовнішньої політики Олександр Мережко. У підзаголовку — інформація, що відбувається продовження пленарного засідання Ради.

Угода про надра - порядок денний Ради на 8 травня Фото: Telegram/Ярослав Железняк

На порталі Верховної Ради на сторінці з розкладом роботи немає інформації про планове засідання парламентарів. На сторінках соцмереж Підласої, Свириденко, Мережко поки що немає коментарів щодо планів на 8 травня.

Угода про надра — деталі

На порталі парламенту можна відшукати два документи, які стосуються угоди. У законопроєкті №13256 детально описується, який відсоток різних доходів держави (з ренти за користування надрами, наприклад) перераховуватиметься в інвестиційний америко-український фонд. У законопроєкті №0309 — про ратифікацію угоди про надра, яка стане чинною після обміну нотами між США та Україною.

Угода про надра - закон про ратифікацію меморандуму з США Фото: Скриншот

Зазначимо, угода з США про надра — угода, яку з лютого 2025 року вимагав підписати президент Дональд Трамп. Трамп вважав, що Україна, віддавши американцям усі доходи від видобутку корисних копалин, розплатиться за військову допомогу, надану Джо Байденом. 1 травня агентство Bloomberg написало, що міністерка економіки Свириденко у Вашингтоні підписала угоду про надра: з боку США резолюцію поставив міністр фінансів Скотт Бессент. Згодом з'ясувалось, що ідеться про меморандум про створення інвестиційного фонду і про те, що Україна нічого не винна США. У документі ідеться про 57 корисних копалин, до видобутку яких незабаром будуть причетні США.

Нагадуємо, 7 травня КМІС опублікував результати опитування українців, в яких поцікавились ставленням до угоди з США про надра.