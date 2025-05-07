Ратификация соглашения с США о недрах вне расписания: Железняк назвал дату заседания Рады (документ)

Народные депутаты Украины получили повестку дня заседания Верховной Рады, на котором планируют ратифицировать соглашение с Соединенными Штатами Америки о полезных ископаемых. Событие состоится 8 мая. На заседании рассмотрят сразу два законопроекта, и вряд ли есть риск, что их отклонят.

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О деталях ратификации соглашения с США в Telegram-канале написал народный депутат Ярослав Железняк.

Вечером 7 мая Железняк сообщил о получении повестки дня нового заседания Рады, которое будет касаться соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. В документе указано, что нардепов для голосования соберут 8 мая. Нардеп отметил, что это не "экстренное заседание", а обычное.

"Официально. Завтра Рада соберется на "экстренное" (на самом деле обычное) заседание", — написал он.

Железняк написал, что в повестке дня два вопроса, обсуждение и голосование за которые не займет много времени. Первый вопрос — законопроект №13256, который вносит изменения в бюджетный кодекс. По мнению нардепа, здесь состоится техническое голосование, поскольку это только первое чтение и все события ожидаются на следующей неделе. Второй вопрос — законопроект №0309: ратификация соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым. В этом случае весь процесс продлится не дольше 20 минут, считает нардеп. При этом он заверил, что решение Рады будет положительным.

"Второе (Соглашение) минут 20 обсуждения и голосования. Не ведитесь на мифологию, что кто-то там будет блокировать или нет голосов. Все пройдет спокойно и голосов будет больше чем 280", — говорится в заметке.

Парламентарий опубликовал фотографию повестки дня на 8 мая. В документе видим, что за законопроект №13256 отвечает глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа, а за законопроект №0309 — министр экономики Юлия Свириденко и глава комитета ВР по внешней политике Александр Мережко. В подзаголовке — информация, что происходит продолжение пленарного заседания Рады.

Соглашение о недрах — повестка дня Рады на 8 мая Фото: Telegram/Ярослав Железняк

На портале Верховной Рады на странице с расписанием работы нет информации о плановом заседании парламентариев. На страницах соцсетей Пидласой, Свириденко, Мережко пока нет комментариев относительно планов на 8 мая.

Соглашение о недрах — детали

На портале парламента можно отыскать два документа, которые касаются соглашения. В законопроекте №13256 подробно описывается, какой процент различных доходов государства (с ренты за пользование недрами, например) будет перечисляться в инвестиционный америко-украинский фонд. В законопроекте №0309 — о ратификации соглашения о недрах, которое вступит в силу после обмена нотами между США и Украиной.

Соглашение о недрах — закон о ратификации меморандума с США Фото: Скриншот

Отметим, соглашение с США о недрах — соглашение, которое с февраля 2025 года требовал подписать президент Дональд Трамп. Трамп считал, что Украина, отдав американцам все доходы от добычи полезных ископаемых, расплатится за военную помощь, предоставленную Джо Байденом. 1 мая агентство Bloomberg написало, что министр экономики Свириденко в Вашингтоне подписала соглашение о недрах: со стороны США резолюцию поставил министр финансов Скотт Бессент. Позже выяснилось, что речь идет о меморандуме о создании инвестиционного фонда и о том, что Украина ничего не должна США. В документе говорится о 57 полезных ископаемых, к добыче которых вскоре будут причастны США.

Напоминаем, 7 мая КМИС опубликовал результаты опроса украинцев, в которых поинтересовались отношением к соглашению с США о недрах.