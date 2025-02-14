Мир от Трампа, угрозы от Путина: какие опасности Украине несет Мюнхен-2025

Сегодня, 14-го февраля, начинает свою трехдневную работу Мюнхенская конференция по безопасности, которая является важнейшей международной площадкой обсуждения ключевых внешнеполитических вызовов. Смогут ли в Мюнхене-2025 сделать решительные шаги по прекращению российско-украинской войны, выяснял Фокус.

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Накануне открытия 61-й Мюнхенской конференции по безопасности — крупнейшего международного форума по этой проблематике — организаторы традиционно обнародовали доклад о том, в каком направлении "движется мир". В этом году эксперты заявили о переходе к многополяризованному миру. Данное определение на стыке двух понятий — многополярность и поляризованность, по их мнению, описывает постепенный отход США от роли мирового гегемона: государств, способных влиять на ключевые мировые проблемы, станет больше, но при этом сильная поляризация значительно усложнит возможность выработки общих подходов к глобальным вызовам, кризисам и угрозам.

Почему организаторы Мюнхенской конференции предупреждают о вероятной катастрофе для Украины

В общем, авторы "Мюнхенского доклада" убеждены в том, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США окончательно похоронила сложившийся после Холодной войны внешнеполитический консенсус относительно ведущей роли официального Вашингтона в поддержании мирового порядка. Эксперты отдельно акцентируют, что и сам 47-й президент Соединенных Штатов оценивает текущее положение дел как "плохую сделку": США "сделали другие страны богатыми", тогда как "богатство, сила и уверенность" самих Штатов "исчезли за горизонтом".

Российско-украинская война будет ключевой темой Munich Security Conference 2025 Фото: Getty Images

Кроме того, в докладе говорится об особом месте для США соперничества с Китаем. В частности, отмечается, что продолжение торговой войны с КНР, среди прочего, "значительно усложнит координацию Соединенных Штатов с европейскими государствами". Более того, переориентация внешней политики Белого дома на "антикитайскую" может привести к тому, что администрация Трампа откажется от исторической роли США как гаранта безопасности Европы. "В таком случае Вашингтон переложит расходы на защиту континента на своих европейских союзников. Однако, учитывая медленные темпы перевооружения Европы и ее зависимость от США, такой сценарий может создать вакуум безопасности и для Украины последствия могут оказаться катастрофическими", — отмечается в докладе.

Также в документе говорится о том, что Россия рассматривает Украину и другие государства постсоветского пространства как свою сферу влияния, что "больше похоже на новый империалистический "Европейский концерт" (миропорядок после наполеоновских войн более известный, как Венская система международных отношений — ред.), чем на инклюзивный многополярный миропорядок".

Сейчас Россия, отмечается в докладе организаторов Мюнхенской конференции по безопасности, имеет возможность закончить развязанную ею войну против Украины на выгодных для себя условиях, "если союзники Киева будут стремиться к завершению военных действий любой ценой". Так, по мнению экспертов, РФ может сохранить за собой оккупированные территории, помешать Украине вступить в НАТО и получить любые другие ощутимые гарантии безопасности. Вместе с тем авторы доклада, постоянно напоминая, что план администрации Трампа по мирному урегулированию пока непонятен, резюмируют, мол, если Вашингтон займет более жесткую позицию в отношении России, чем ожидалось, "будущее последней может выглядеть достаточно мрачным".

Заметим, что организаторы нынешней Мюнхенской конференции сообщили об участии в ней более 60-ти лидеров государств и правительств, а также около 150 министров и руководителей международных организаций. Украинскую делегацию возглавит президент Владимир Зеленский, в то время как американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Уже известно, что они проведут встречу в кулуарах Мюнхенской конференции. Россия же, как и в предыдущие годы после начала полномасштабного вторжения в Украину, на мероприятие не приглашена. Между тем, по словам госсекретаря США Марка Рубио именно российско-украинская война будет ключевой темой Munich Security Conference (MSC)-2025.

О чем свидетельствуют Мюнхенские "ласточки" из прошлого

Попутно отметим, что именно во время Мюнхенской конференции по безопасности в далеком уже 2007 году Владимир Путин впервые заявил о том, что предложенный после Холодной войны миропорядок фактически потерпел крах. Некоторые западные аналитики, комментируя мюнхенскую речь Путина, отмечали, что, мол, выступление российского президента было настолько агрессивным по отношению к США и НАТО, что иногда президенту РФ не хватало в руках знаменитой туфли, которой в свое время стучал, стоя за трибуной ООН генсек ЦК КПСС Никита Хрущев. Впрочем, как бы там ни было, но по факту никто на Западе не придал серьезного значения тогдашним месседжам-угрозам главы Кремля.

Мюнхенская конференция по безопасности 2007, заявление Владимира Путина

Весьма показательно, что в феврале 2022 года, буквально за неделю до полномасштабного вторжения РФ в Украину именно в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в то время действующий вице-президент США Камала Харрис встретилась с президентом Владимиром Зеленским, который по информации Time попросил ее ввести предупредительные санкции против Москвы и направить Киеву оружие, "утверждая, что это заставит Путина пересмотреть свое решение о вторжении". "Если атака будет неизбежной, то США должны направить Украине оружие, включая зенитные системы, истребители и тяжелую артиллерию, попросил Владимир Зеленский. Но по словам присутствующих на встрече, госпожа Харрис отвергла оба предложения. Она якобы сказала, что США не могут ввести предупредительные санкции, поскольку наказание может быть только после преступления", — отмечало издание.

Владимир Зеленский: "За отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности. Того оружия у нас нет. Безопасности у нас нет также" Фото: Getty Images

Во время своего публичного выступления на Мюнхенской конференции образца 2022 года президент Зеленский, среди прочего, заявил: "За отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности. Того оружия у нас нет. Безопасности у нас нет также. Нет и части территории нашего государства, которая по площади больше, чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия. А главное — нет миллионов наших граждан. С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств — гарантов Будапештского меморандума. Трижды — безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я как президент — впервые. Но и Украина, и я делаем это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Если они снова не состоятся, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года поставлены под сомнение".

Таким образом, еще до полномасштабного вторжения на Банковой недвусмысленно намекали на необходимость возвращения Киеву ядерного оружия. И сегодня, на пороге четвертого года полномасштабной войны Владимир Зеленский постоянно озвучивает идентичные по смысловому наполнению "ядерные" тезисы, подчеркивая при этом, что если Украину не принимают в НАТО, то ей должны вернуть в качестве гарантии безопасности ядерное оружие.

Почему Мюнхенская конференция — не лучшее место для озвучивания концептуальных решений

В том, что значение нынешней Мюнхенской конференции по безопасности не следует недооценивать, но и преувеличивать также не стоит, убежден политолог-международник Дмитрий Левусь. В частности, в разговоре с Фокусом, эксперт отметил следующее: "Напомню, что именно в Мюнхене еще в 1938 году западные союзники путем заговора предали Чехословакию. Собственно, поэтому с архетипической точки зрения для любого, кто находится в европейском политическом пространстве, мюнхенская площадка не является удачной для того, чтобы объявлять там какие-то концептуальные решения. Впрочем, заранее понятно, что объявлений там никаких не будет, поскольку спецпредставитель новой администрации США по Украине и РФ Кит Келлог опроверг информацию о том, что на Мюнхенской конференции в конце концов обнародуют мирный план Трампа по прекращению российско-украинской войны. В конце концов, учитывая то, что план Трампа еще не сформирован и все оказалось гораздо сложнее, чем себе представлял себе старый-новый президент США, для Украины Мюнхен-2025 будет достаточно сложной площадкой доведения до американской стороны своего целостного видения мирного процесса".

Одной из ключевых задач украинской делегации на Мюнхенской конференции, по мнению эксперта, будет убеждение представителей действующей администрации США в неприемлемости условий так называемого быстрого мира, "который фактически будет означать предательство украинских интересов".

"Важно отдельно отметить, что параллельно с диалогом США и Украины, в Мюнхене будет происходить достаточно острая дискуссия Соединенных Штатов с европейскими партнерами об условиях предоставления гарантий безопасности для Украины и вообще — дальнейшей помощи Киеву. Сейчас со стороны США мы видим позицию, что Штаты, мол, только добиваются прекращения войны, тогда как мир гарантирует и поддерживает только Европа. Не думаю, что это доминирующее мнение в Вашингтоне, но в мейнстриме тем не менее такая позиция присутствует. Поэтому, по моему убеждению, очень сложные переговоры будут у американцев с европейцами", — отмечает Дмитрий Левусь.

В общем, во время нынешней Мюнхенской конференции, прогнозирует политолог, состоится довольно "непростой процесс" синхронизации и конкретизации американских и европейских позиций, тогда как Украина будет максимально адвокатировать себя.

Что станет чрезвычайно важным для Украины аспектом Мюнхенской конференции

Мюнхенская площадка является недооцененной с точки зрения известной путинской речи в 2007 году, считает политолог Олег Лесной. Вместе с тем, отмечает эксперт в разговоре с Фокусом, если тогда это был действительно исторический момент, то Мюнхен-2025 вряд ли сможет сыграть аналогичную роль.

"Наряду с тем, нынешняя Мюнхенская конференция является очень важной площадкой, которая позволяет, скажем так, сверить часы. Кроме того, следует констатировать, что эта площадка, во-первых, уже является положительной для Украины в информационном плане, потому что именно там должна состояться встреча нашего президента с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Важно, что это происходит раньше, чем очная встреча высокопоставленных американских руководителей с Путиным. Во-вторых, позитив для Украины заключается в том, что Соединенные Штаты в последнее время ввели в дискурс мирных переговоров Европу", — подчеркивает Олег Лисный.

Мюнхенская конференция по безопасности-2025, убежден эксперт, значительно закрепит положительный для Украины кейс непосредственного участия Европы в мирном урегулировании, ведь раньше европейцев "даже не рассматривали в качестве полноценных участников процесса". В этом смысле, Соединенные Штаты, констатирует Олег Лисный, увеличивая количество участников, движутся в очень правильном направлении. Попутно политолог прогнозирует, что в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности параллельно с предметным диалогом по линии Киев-Вашингтон "будут нащупываться" вполне конкретные точки сотрудничества в мирном процессе между Европой и Соединенными Штатами. В целом, прогнозирует Олег Лисный, Мюнхен-2025 сделает очень много в плане определения четких рамок будущих мирных переговоров, в частности — формирования конкретных требований к Российской Федерации.