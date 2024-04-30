Трамп заявил, что "не даст ни цента Украине", если Европа не увеличит помощь

По убеждению экс-главы США, война "имела значительно большее влияние на европейские страны", поэтому тем нужно "выравниваться".

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Претендент на пост американского президента Дональд Трамп считает, что Европе нужно увеличить размер помощи Украине до показателя США. Об этом политик заявил в интервью журналу Time.

"Я не дам ни цента в Украину, если Европа не начнет выравниваться. Если Европа не собирается платить, почему мы должны платить? Они гораздо больше пострадали. Между нами океан. А между ними — нет", — так высказался Трамп о своих планах в случае переизбрания на высший государственный пост в США.

В то же время он добавил, что война в Украине значительно больше повлияла на Европу, чем на США. При этом Дональд Трамп напомнил, что Соединенные Штаты и Украину разделяет океан, в то время, как между Украиной и Европой такого расстояния нет.

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Европе и Азии нужна автономия от США: военная помощь для Украины все еще под угрозой, — WP

В свою очередь журналисты издания Time констатировали, что Украина получила от стран Евросоюза уже более 100 миллиардов американских долларов помощи с начала полномасштабного российского вторжения.

При этом, по мнению обозревателя The Washington Post Макса Бута, Европе и Азии нужно готовиться к вероятному новому президентству Дональда Трампа и изменению внешней политики США. Он считает, что партнеры Вашингтона из Европы и Азии сделают серьезную ошибку, если будут воспринимать принятие законопроекта о помощи Украине на 61 млрд как сигнал об отсутствии необходимости добиваться большей стратегической автономии.

15 февраля стало известно, что Дональд Трамп предложил свой вариант оказания помощи Украине. В частности политик предложил одолжить Киеву 60 миллиардов долларов, и если Украина сможет их отдать, то пусть отдает, а если такой возможности не будет, то не нужно возвращать помощь.

К тому же 19 апреля Фокус писал, что Трамп назвал "украинское выживание" важным для Европы, но не для Соединенных Штатов. При этом он обвинил европейские страны в недостаточной поддержке Украины.