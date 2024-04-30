Трамп заявив, що "не дасть ні цента Україні", якщо Європа не збільшить допомогу

На переконання ексочільника США, війна "мала значно більший вплив на європейські країни", тому тим потрібно "вирівнюватися".

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Претендент на посаду американського президента Дональд Трамп вважає, що Європі потрібно збільшити розмір допомоги Україні до показника США. Про це політик заявив в інтерв’ю журналу Time.

"Я не дам ні цента в Україну, якщо Європа не почне вирівнюватися. Якщо Європа не збирається платити, чому ми повинні платити? Вони набагато більше постраждали. Між нами океан. А між ними — ні", — так висловився Трамп про свої плани в разі переобрання на найвищу державну посаду в США.

Водночас він додав, що війна в Україні значно більше вплинула на Європу, ніж на США. Водночас Дональд Трамп нагадав, що Сполучені Штати й Україну розділяє океан, тоді як між Україною та Європою такої відстані немає.

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Європі та Азії потрібна автономія від США: військова допомога для України все ще під загрозою, — WP

Зі свого боку, журналісти видання Time констатували, що Україна отримала від країн Євросоюзу вже понад 100 мільярдів американських доларів допомоги з початку повномасштабного російського вторгнення.

Водночас, на думку оглядача The Washington Post Макса Бута, Європі й Азії потрібно готуватися до вірогідного нового президентства Дональда Трампа та зміни зовнішньої політики США. Він вважає, що партнери Вашингтона з Європи й Азії зроблять серйозну помилку, якщо сприйматимуть ухвалення законопроєкту про допомогу Україні на 61 млрд як сигнал про відсутність необхідності домагатися більшої стратегічної автономії.

15 лютого стало відомо, що Дональд Трамп запропонував свій варіант надання допомоги Україні. Зокрема, політик запропонував позичити Києву 60 мільярдів доларів, і якщо Україна зможе їх віддати, то нехай віддає, а якщо такої можливості не буде, то не потрібно повертати допомогу.

До того ж 19 квітня Фокус писав, що Трамп назвав "українське виживання" важливим для Європи, але не для Сполучених Штатів. Водночас він звинуватив європейські країни в недостатній підтримці України.