Нейтральный статус, сокращение ВСУ: какие "красные линии" Украина может выставить в Мюнхене
Есть вещи, в которых России уступать нельзя ни в коем случае. Называя их, журналист Вадим Денисенко предполагает, что эти "красные линии" неплохо бы прорисовать на Мюнхенской конференции, и уже на этой основе выстраивать гарантии безопасности для Украины.
О гарантиях безопасности и красных линиях
После войны Украина будет очень бедной страной, во многих аспектах зависимой от внешней поддержки. Сейчас уже многие говорят о конце войны, хотя до него, к сожалению, еще очень далеко. Но тема уже обсуждается, поэтому позволю себе несколько мыслей вслух.
Итак, когда мы говорим о гарантиях безопасности не вообще, а с точки зрения реальных возможностей, мы должны исходить именно из того, что мы будем бедной и во многом зависимой от партнеров страной. Как по мне, есть всего три варианта обеспечения безопасности:
- Стать "хвостом" великой державы.
- Попробовать создать региональный союз по безопасности и найти там свое весомое место.
- Получить прочный нейтралитет.
Первый вариант сейчас выглядит мифически, учитывая то, что нам прямым текстом говорит Трамп о НАТО. Третий вариант — это ловушка, в которую Россия хочет нас затолкать. Как по мне, второй вариант пока является самым реалистичным.
Но реализация этого регионального союза (давайте вспомним идею Британии о союзе в треугольнике Британия, Польша, Украина) невозможна без серьезной кооперации с НАТО и странами НАТО в вопросах построения нашего ВПК, обеспечения нас разведданными, технологиями, обменом информации и т.д.
Поэтому, когда мы говорим о мирных переговорах, нам, наверное, надо исходить из этих реалий и выставлять именно эти "красные линии", которые более важны, чем просто упираться в НАТО как единственный инструмент.
Подытоживая, нам очень важно не допустить несколько вещей:
- нейтральный статус;
- резкое сокращение максимальной численности ВСУ;
- запрет целых сегментов нашего ВПК (прежде всего — ракетных программ);
- ограничения в передаче нам технологий и оружия.
Все остальное — преимущественно вторично. А Мюнхенская конференция по безопасности — это та площадка, где можно попытаться создать коалицию в поддержку этих "красных линий".
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