Нейтральный статус, сокращение ВСУ: какие "красные линии" Украина может выставить в Мюнхене

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О гарантиях безопасности и красных линиях

После войны Украина будет очень бедной страной, во многих аспектах зависимой от внешней поддержки. Сейчас уже многие говорят о конце войны, хотя до него, к сожалению, еще очень далеко. Но тема уже обсуждается, поэтому позволю себе несколько мыслей вслух.

Итак, когда мы говорим о гарантиях безопасности не вообще, а с точки зрения реальных возможностей, мы должны исходить именно из того, что мы будем бедной и во многом зависимой от партнеров страной. Как по мне, есть всего три варианта обеспечения безопасности:

Стать "хвостом" великой державы. Попробовать создать региональный союз по безопасности и найти там свое весомое место. Получить прочный нейтралитет.

Первый вариант сейчас выглядит мифически, учитывая то, что нам прямым текстом говорит Трамп о НАТО. Третий вариант — это ловушка, в которую Россия хочет нас затолкать. Как по мне, второй вариант пока является самым реалистичным.

Но реализация этого регионального союза (давайте вспомним идею Британии о союзе в треугольнике Британия, Польша, Украина) невозможна без серьезной кооперации с НАТО и странами НАТО в вопросах построения нашего ВПК, обеспечения нас разведданными, технологиями, обменом информации и т.д.

Борис Джонсон, идеолог союза Британия-Польша-Украина

Поэтому, когда мы говорим о мирных переговорах, нам, наверное, надо исходить из этих реалий и выставлять именно эти "красные линии", которые более важны, чем просто упираться в НАТО как единственный инструмент.

Подытоживая, нам очень важно не допустить несколько вещей:

нейтральный статус;

резкое сокращение максимальной численности ВСУ;

запрет целых сегментов нашего ВПК (прежде всего — ракетных программ);

ограничения в передаче нам технологий и оружия.

Все остальное — преимущественно вторично. А Мюнхенская конференция по безопасности — это та площадка, где можно попытаться создать коалицию в поддержку этих "красных линий".

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