Рядом с РФ: Финляндия предлагает разместить штаб НАТО на своей территории

Новое подразделение сухопутных сил НАТО будет комплектоваться как силами союзников, так и финскими военнослужащими. В случае кризиса это соединение получит право руководить всеми операциями сухопутных сил Альянса в этой зоне ответственности.

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Финляндия как член Североатлантического Альянса предложила разместить новое подразделение командования сухопутных сил НАТО в городе Миккели, расположенном на юго-востоке страны в нескольких десятках километров от границы с РФ. Об этом заявил глава Минобороны страны Антти Хяккянен, сообщает Bloomberg.

Медиа отмечает, что новое подразделение под названием "Многокорпусное сухопутное командование" (multi-corps land-component command) будет заниматься планированием, подготовкой и командованием сухопутных сил НАТО в Северной Европе. Общее командование сохранит за собой Командование Объединенных сил в Норфолке (Великобритания).

Журналисты указывают, что комплектация подразделения будет происходить как силами союзников Альянса, так и силами обороны Финляндии. Сейчас в Миккели уже располагается командование финской армии, а сам город находится в нескольких десятках километров у границы с РФ.

Медиа добавляет, что новое подразделение будет отвечать за обучение подразделений НАТО и другую деятельность в мирное время. В случае кризиса эта группировка будет руководить всеми операциями сухопутных сил НАТО в своей зоне ответственности.

После начала полномасштабной агрессии РФ против Украины, Финляндия заявила об изменении своего нейтрального статуса и выразила желание присоединиться к НАТО.

18 мая 2022 года Хельсинки подали заявку на вступление в Североатлантический альянс, а 4 апреля 2023 года Финляндия официально вступила в НАТО и стала 31-м членом Организации.

Напомним, 2 июля Фокус сообщал, что парламент Финляндии одобрил новое оборонное соглашение с США. Согласно его положениям, Хельсинки создаст 15 дополнительных баз для размещения войск США.

18 сентября президент Финляндии Александр Стубб призвал изгнать Россию из состава ООН. Он считает, что любой член организации, который ведет незаконную войну, "подобную той, которую Россия сейчас ведет в Украине", должен быть отстранен от должности.