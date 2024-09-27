Поруч з РФ: Фінляндія пропонує розмістити штаб НАТО на своїй території

Новий підрозділ сухопутних сил НАТО буде комплектуватися як силами союзників, так і фінськими військовослужбовцями. У разі кризи це з'єднання отримає право керувати всіма операціями сухопутних сил Альянсу в цій зоні відповідальності

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Фінляндія як член Північноатлантичного Альянсу запропонувала розмістити новий підрозділ командування сухопутних сил НАТО у місті Міккелі, що розташоване на південному сході країни за кілька десятків кілометрів від кордону з РФ. Про це заявив очільник Міноборони країни Антті Гяккянен, повідомляє Bloomberg.

Медіа зазначає, що новий підрозділ під назвою "Багатокорпусне сухопутне командування" (multi-corps land-component command) займатиметься плануванням, підготовкою та командуванням сухопутних сил НАТО в Північній Європі. Загальне командування збереже за собою Командування Об’єднаних сил у Норфолку (Велика Британія).

Журналісти вказують, що комплектація підрозділу відбуватиметься як силами союзників Альянсу, так і силами оборони Фінляндії. Наразі в Міккелі вже розташовується командування фінської армії, а саме місто знаходиться в кількох десятках кілометрів біля кордону з РФ.

Медіа додає, що новий підрозділ відповідатиме за навчання підрозділів НАТО та іншу діяльність у мирний час. У випадку кризи це угруповування буде керувати всіма операціями сухопутних сил НАТО у своїй зоні відповідальності.

Після початку повномасштабної агресії РФ проти України, Фінляндія заявила про зміну свого нейтрального статусу та висловила бажання долучитися до НАТО.

18 травня 2022 року Гельсінкі подали заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу, а 4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно вступила до НАТО та стала 31-м членом Організації.

Нагадаємо, 2 липня Фокус повідомляв, що парламент Фінляндії схвалив нову оборонну угоду зі США. Згідно з її положеннями, Гельсінкі створить 15 додаткових баз для розташування військ США.

18 вересня президент Фінляндії Александр Стубб закликав вигнати Росію зі складу ООН. Він вважає, що будь-який член організації, який веде незаконну війну, "подібну до тієї, яку Росія зараз веде в Україні", має бути відсторонений від посади.