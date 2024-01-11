Договаривается о поддержке Украины: Джорджа Мелони провела переговоры с Орбаном

По данным журналистов, успешный исход переговоров позволит партии Орбана "Фидес" присоединиться к ультраправой политической партии "Европейские консерваторы и реформисты" вместе с "Братьями Италии" Мелони.

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони активно старается уговорить своего коллегу, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, прекратить противостояние по вопросу поддержки Украины со стороны Европейского Союза. Она также нацелена на улучшение их отношений с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источника, продвижение в данных вопросах позволит партии Орбана "Фидес" присоединиться. присоединиться к ультраправой политической партии "Европейские консерваторы и реформисты" вместе с "Братьями Италии" Мелони, правой польской "Право и справедливость" и националистической партией "Шведские демократы". Таким образом, это усилит панъевропейскую партию ECR накануне выборов в Европарламент этим летом, на которых ультраправые группы, как ожидается, добьются успеха. В настоящее время группа имеет 62 мандата, или 8,26%.

Кроме того, с присоединением "Фидес" позиции ECR в Брюсселе вырастут и партия будет соревноваться за то, чтобы стать третьей по величине в Европейском парламенте после выборов в июне.

Переговоры подчеркивают внешнеполитические амбиции Мелони, стремящейся обеспечить себе роль в ЕС как влиятельного переговорщика.

Напомним, 18 декабря председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что ЕС перенес экстренный саммит, на котором должно было состояться согласование бюджета, а также голосование за выделение Украине помощи, так как блоку "нужно еще немного времени, чтобы убедить Венгрию".

В свою очередь Виктор Орбан 21 декабря заявил, что страны ЕС могут оказать помощь Украине, несмотря на сопротивление со стороны правительства Венгрии. По словам венгерского премьера, для этого в ЕС могут заключить отдельное соглашение между 26 другими государствами-членами на саммите в начале 2024 года.