ЕС перенес голосование за выделение помощи Украине: раскрыта причина (видео)

По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, решение о предоставлении Киеву финансирования в размере 50 миллиардов евро поддерживают 26 стран-членов ЕС из 27.

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Европейский союз перенес экстренный саммит, на котором должно было состояться согласование бюджета блока, а также голосование за выделение Украине помощи в размере 50 миллиардов евро. Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром де Кро 18 декабря.

Мишель отметил, что заседание европейских лидеров состоится 1 февраля 2024 года, а не в январе, как ожидалось ранее. По его словам, причиной затягивания стала позиция Венгрии касательно финансирования Украины.

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"Внеочередной саммит ЕС по многолетнему бюджету пройдет 1 февраля… Чтобы утвердить помощь Украине, нам нужно еще немного времени, чтобы убедить Венгрию", – сказал глава Европейского совета.

Чиновник подчеркнул, что решение о предоставлении Киеву помощи в размере 50 миллиардов евро поддерживают 26 европейских стран из 27. Единственным противником инициативы по-прежнему является Будапешт.

Пресс-конференция Шарля Мишеля и Александра де Кро

Напомним, 15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что наложил вето на выделение для Украины 50 миллиардов евро от Европейского союза. По словам политика, к этому вопросу в ЕС вернутся в следующем году.

Ранее, 14 декабря, Европейский совет принял решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в политический блок. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан демонстративно покинул зал во время голосования.