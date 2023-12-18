"Самая высокая точка эскалации": ЕС нашли способ наказать Орбана за противодействие Украине, — FT

Для Венгрии существенно усложнят получение помощи от ЕС, отмечают журналисты. Кроме того, могут задействовать статью, которая лишит ее права голоса.

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Европейские политики решили наказать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который шантажирует ЕС для получения средств и усиления политической популярности в своей стране. Для этого вспомнили об одном из пунктов соглашения, который лишает права голоса одного из участников европейского сообщества. О намерениях ЕС написало издание The Financial Times.

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В статье The Financial Times перечислили несколько поступков Виктора Орбана, направленных против Европейского Союза и Украины и указали, что в ЕС размышляют над двумя путями воздействия на Орбана.

Во-первых, планируют выделять финансовую помощь по специальной процедуре, "которая дает Брюсселю рычаги, чтобы в Венгрии придерживались верховенства права и демократических принципов". Во-вторых, вспомнили о статье 7 — "наказание за нарушение законности". В качестве наказания — отмена права голоса.

До недавнего времени в Европе опасались, что статью 7 заблокирует Польша, пишут журналисты. Однако после польских выборов страну возглавил представитель "Общественной платформы" Дональд Туск. Поэтому есть надежда, что в ЕС достаточно голосов, чтобы лишить Орбана возможности блокировать важные решения.

Между тем Орбан начал противодействовать ЕС еще до вторжения РФ. Например, в 2019 году в Венгрии политик запустил рекламную кампанию, направленную на компрометацию европейских чиновников. Для этого создали плакаты, на которых глава Европарламента Урсула фонд дер Ляйен якобы "танцует под дудку" миллиардера и филантропа Джорджа Сороса. Уже во время вторжения в 2022 году венгр блокировал принятие бюджета ЕС размером 1,8 трлн евро и выделение 18 млрд евро для Украины.

Европейские политики пытались понять, что стоит за действиями Орбана. Хочет ли он получить 20 млрд евро, заблокированные из-за проблем с демократией в Венгрии? Или работает в пользу президента РФ Владимира Путина, который пытается навредить ЕС? Журналисты издания указали, что именно этим можно объяснить уступку ЕС: выделение 10 млрд евро накануне голосования по вопросу Украины. Венгерский премьер-министр, увидев деньги, не голосовал против. Однако позже заявил, что имеет 75 различных вариантов сопротивления Украине, и заблокировал выделение 55 млрд евро.

"Он не марионетка Путина, как некоторые могут подумать. Но Венгрия сможет заставить нас использовать несколько различных инструментов. В конце концов Венгрия не может остановить нас в предоставлении денег в Украину", — заявил анонимный европейский чиновник, с которым общались журналисты The Financial Times.

Вступление Украины в ЕС — детали

Отметим, 14 декабря Виктор Орбан вышел из зала саммита ЕС, где должно было состояться голосование о начале переговоров Украины о вступлении. При этом его выход произошел после того, как Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц предложил ему выйти и "попить кофе".

В Чехии оценки действий Орбана разделились. Министр европейских отношений назвал венгра"троянским конем", который может разрушить ЕС изнутри. В то же время представитель оппозиционной партии согласились с аргументами премьер-министра Венгрии по блокированию вступления Украины.

Украинский политолог тем временем предложил дать Орбану "кнутов". По его мнению, венгр получил "пряники" от ЕС, а также, возможно, от Путина. Теперь пришло время его наказать за противодействие намерениям европейского сообщества противостоять России.