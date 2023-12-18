"Троянский конь ЕС": чешские политики обвинили Орбана в шантаже и защите интересов РФ

Один из чешских политиков отметил, что действия венгерского премьер-министра против вступления Украины в ЕС играют на пользу президенту РФ Владимиру Путину. Однако в Чехии также есть и альтернативное мнение, похожее на позицию Орбана.

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Министр европейских дел Чехии Мартин Дворжак критически высказался относительно действий премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который пытается блокировать любую помощь Украине. Чешский политик назвал его "троянским конем", который пытается разрушить Европейский Союз изнутри. Заявление Дворжака цитирует издание Euractiv.

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Высказывание чешского министра прозвучало во время дебатов, в которых участвовали представители оппозиционных партий Чехии. По словам Дворжака, действия "троянского коня" Орбана интенсивные и эффективные и действительно тормозят поддержку Украины.

"Орбан является тем троянским конем, который интенсивно и, к сожалению, все эффективнее разбивает это единство", — процитировали слова чиновника.

По мнению министра европейских дел, поступки венгерского политика можно охарактеризовать двумя словами — шантаж и злоупотребление. Шантаж — это то, чем на самом деле являются действия Орбана. Злоупотребление — слишком частое наложение вето, которое не помогает Венгрии, а помогает стране-агрессору России.

"Думаю, что настоящее название [венгерского подхода — ред.] — злоупотребление правом вето не для защиты национальных интересов Венгрии, а для защиты интересов России", — заявил Дворжак.

Оппоненткой министра была политик из оппозиционной партии с ANO Алена Шиллерова. Женщина не критиковала действия Орбана. Зато заявила, что обсуждение вступления Украины в ЕС действительно не ко времени. Прежде всего, считает, Шиллерова, украинцы должны провести реформы, например, "утверждение судебной реформы или политики субсидий".

Вступление Украины в ЕС — поведение Орбана

Отметим, 14 декабря на саммите глав стран ЕС состоялось голосование о начале переговоров для вступления Украины в ЕС. Виктор Орбан долгое время возражал против подобного решения. При этом аргументировал это по-разному: сначала говорил о правах нацменьшинств, потом — о коррупции. Перед решающим голосованием с ним пообщались ряд европейских лидеров, которые пытались убедить его не блокировать решение по Украине. В итоге венгерский премьер-министр не голосовал — просто вышел из зала.

Впрочем Венгрия так и не разблокировала выделение Украине около 50 млрд евро, которые должны были бы пойти на военную помощь и поддержку бюджета. На сегодня также заблокированы средства, которые США планировали предоставить Украине, а также Израилю и Тайваню.