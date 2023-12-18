"Троянський кінь ЄС": чеські політики звинуватили Орбана у шантажі і захисті інтересів РФ

Один з чеських політиків зауважив, що дії угорського прем'єр-міністра проти вступу України до ЄС грають на користь президенту РФ Володимиру Путіну. Однак у Чехії також є й альтернативна думка, схожа на позицію Орбана.

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Міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак критично висловився щодо дій прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який намагається блокувати будь-яку допомогу Україні. Чеський політик назвав його "троянським конем", який намагається зруйнувати Європейський Союз з середини. Заяву Дворжака цитує видання Euractiv.

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Вислів чеського міністра пролунав під час дебатів, у яких брали участь представники опозиційних партій Чехії. Зі слів Дворжака, дії "троянського коня" Орбана інтенсивні та ефективні і дійсно гальмують підтримку України.

"Орбан є тим троянським конем, який інтенсивно і, на жаль, все ефективніше розбиває цю єдність", — процитували слова посадовця.

На думку міністра європейських справ, вчинки угорського політика можна охарактеризувати двома словами — шантаж і зловживання. Шантаж — це те, чим насправді є дії Орбана. Зловживання — надто часте накладання вето, яке не допомагає Угорщині, а допомагає країні-агресору Росії.

"Думаю, що справжня назва [угорського підходу — ред.] – зловживання правом вето не для захисту національних інтересів Угорщини, а для захисту інтересів Росії", — заявив Дворжак.

Опоненткою міністра була політикиня з опозиційної партії з ANO Алена Шиллерова. Жінка не критикувала дії Орбана. Натомість заявила, що обговорення вступу України до ЄС дійсно не на часі. Найперше, вважає, Шиллерова, українці мають провести реформи, наприклад, "затвердження судової реформи чи політики субсидій".

Вступ України до ЄС — поведінка Орбана

Зазначимо, 14 грудня на саміті голів країн ЄС відбулось голосування щодо початку перемовин для вступу України до ЄС. Віктор Орбан тривалий час заперечував проти подібного рішення. При цьому аргументував це по-різному: спершу говорив про права нацменшин, потім — про корупцію. Перед вирішальним голосуванням з ним поспілкувались низка європейських лідерів, які намагались переконати його не блокувати рішення щодо України. В підсумку угорський прем'єр-міністр не голосував — просто вийшов з зали.

Втім Угорщина так і не розблокувала виділення Україні близько 50 млрд євро, які мали б піти на військову допомогу та підтримку бюджету. На сьогодні також заблоковані кошти, які США планували надати Україні, а також Ізраїлю у Тайваню.