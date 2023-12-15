Прем'єр Угорщини Орбан наклав вето на виділення допомоги Україні в розмірі €50 млрд від ЄС

За словами угорського політика, до цього питання лідери країн ЄС повернуться вже наступного року.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на виділення для України 50 млрд євро від Європейського Союзу. Про це він повідомив у себе в X (раніше Twitter).

За словами політика, до цього питання у ЄС повернуться наступного року.

"Підсумок нічної зміни: вето на додаткові гроші Україні, вето на перегляд багаторічного бюджету. Ми повернемося до цього питання наступного року на саміті ЄС після відповідної підготовки", — написав він.

Орбан наклав вето на виділення допомоги Україні в розмірі €50 млрд від ЄС Фото: Скриншот

Як написав у X журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, лідери ЄС повернуться до голосування за виділення Україні 50 млрд євро наприкінці січня.

"Тож символічний виграш на Україну на розширення, але програш на фінансуванні, але лідери ЄС повернуться наприкінці січня, щоб узгодити 50 мільярдів євро — з надією, що Угорщина візьме участь...", — написав Йозвяк.

Раніше повідомлялося, що Орбан влаштував "демарш" під час голосування щодо вступу України до ЄС. Політик заявив, що Угорщина не хоче брати участь у цьому "поганому рішенні" і назвав його нераціональним за нинішніх обставин.

Нагадаємо, що 14 грудня Орбан говорив, що не бачить підстав для початку переговорів про вступ України до ЄС.