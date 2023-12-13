"Абсурдно, нелепо и несерьезно": Орбан вновь высказался о вступлении Украины в ЕС

В своем заявлении венгерский премьер сослался на цифры, экономический анализ. В свою очередь, Словакия пообещала оказать поддержку Украине.

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Главным противником принятия Украины в Евросоюз по-прежнему остается Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан, который в прошлом заявлял о своих связях с Москвой, высказался в парламенте Будапешта о том, что членство Украины в ЕС не в интересах его страны. Об этом сообщает Sky News.

В своем заявлении Орбан сослался на цифры, экономический анализ и сказал относительно возможного вступления Украины в ЕС, что "эта мысль на данный момент абсурдна, нелепа и несерьезна".

Чтобы Украина стала 28-й страной Евросоюза среди стран-участниц должно быть единогласие по этому вопросу. Но Орбан утверждает, что Венгрия выдержит любое голосование.

Вместе с тем Словакия стала еще одной страной, которая пообещала оказать поддержку Украине. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что официальная Братислава готова поддержать переговоры о вступлении Украины в ЕС на саммите на текущей неделе.

Напомни, что Владимир Зеленский встретился с Виктором Орбаном во время визита в Аргентину, где присутствовал на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея.

Также Фокус в своем материале разбирался, для чего венгерский политик поехал агитировать в США против Украины.