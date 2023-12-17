Работает на Путина: депутат Европарламента призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС

Раса Юкнявичене обвинила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в попытке развалить ЕС изнутри.

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Депутат Европейского парламента Раса Юкнявичене выступила перед членами Совета ЕС и призвала их не позволить руками премьер-министра Венгрии Виктора Орбана разрушить Евросоюз изнутри в угоду российскому президенту Владимиру Путину. По ее мнению, Венгрию необходимо лишить права голоса в Совете и пора начать думать об этой процедуре.

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ЕС должен выдать Венгрии "кнутов", ведь шантаж Орбана зашел слишком далеко, — политолог

"Наши юристы должны найти легальные пути, как остановить разрушение внутри и снаружи. На кого работает Орбан? На Путина. И почему ЕС не делает ничего, чтобы остановить его? Разве вы не видите, как ЕС разрушают изнутри? Мы видим, и говорю это. К сожалению, инструменты, чтобы остановить его, слишком слабы. Этот разочаровывающий ответ, потому что люди хотят видеть эффективный ЕС. Так не может продолжаться. Если мы продолжим позволять Путину разрушать не только Украину, но и ЕС, мы столкнемся с экзистенциальными испытаниями. Я все еще надеюсь, что эта неделя не будет еще более разочаровывающей. Я не верю, что венгерская нация, которая была для всех примером с 1956 года, хочет, чтобы Россия победила", – заявила она.

Тем временем Орбан продолжает максимально препятствовать тому, чтобы не только ЕС, но и США перестали помогать Украине. В частности, он отправился в Штаты, где состоялась закрытая встреча в Вашингтоне в рамках двухдневного мероприятия, организованного консервативным аналитическим центром Heritage Foundation. Он откровенно поддерживает бывшего президента США Дональда Трампа и его правые движения. На него пригласили членов венгерского института международных отношений и сотрудников посольства Венгрии в Вашингтоне.

Дипломатический источник, близкий к посольству этой восточноевропейской страны, журналистам, что Орбан уверен, что помощь Украине не пройдет в Конгрессе, поэтому он пытается заблокировать ее и со стороны ЕС.

При этом политик совершенно не скрывает своей лояльности к главе РФ. В течение последнего года он открыто демонстрирует сближение с российским президентом Владимиром Путиным, с которым два месяца назад встретился в Китае.

По словам экс-министра иностранных дел Павла Климкина, Орбан действует именно так, потому что считает, что его время пришло, он может влиять на мировые процессы.

"Угрозы заблокировать начало переговоров Украины с ЕС о вступлении и выделении 50 млрд евро на следующие четыре года серьезные, их не стоит недооценивать. Орбан хорошо чувствует, что подъем правых движений в Европе играет ему на пользу, более того, он попытается этот процесс возглавить. Тянуть время, чтобы ждать республиканцев в Белом доме, с которыми у него устоявшиеся связи — тоже часть этой игры", — отмечал он.

Ранее Фокус писал, что канцлер Австрии последовал примеру Орбана.