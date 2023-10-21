"Уничтожение Европы в голове": Орбан пожал руку Путину, реакция мира

Венгерский премьер встретился в Китае с президентом России и даже пожал ему руку. В мире жестко раскритиковали и высмеяли концентрацию Венгрии на "деловых сделках" с лидером, чьи руки в крови.

Related video

17 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом РФ Владимиром Путиным во время его визита в Пекин и пожал ему руку. Издание "Голос Америки" собрало реакции мировых лидеров на это известие.

В СМИ отметили, что в Пекине Путин впервые встретился с высокопоставленным чиновником страны-члена ЕС с момента, когда Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Более того, Венгрия заявляла о намерении не арестовывать российского лидера даже в случае, если он посетит территорию страны.

Чехия

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Москва стремится разорвать единство Европы, и напомнил о безрезультатности переговоров со страной-агрессором.

"Как неоднократно было показано, Путин не встречается с европейскими лидерами с целью достижения мира в Украине. Мира можно достичь без всяких переговоров с его стороны, просто прекратив нападения и выведя свои войска с территории Украины. Он проводит эти встречи только с целью разорвать единство европейских стран и всего демократического мира. Мы не должны поддаваться его тактике", — сказал он.

Эстония

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала фото с рукопожатием Орбана и Путина "очень неприятными". Она отметила, что встреча политиков в Пекине противоречит логике.

Бельгия

Бывший премьер-министр Бельгии и член Европарламента Ги Верхофстадт назвал Путина "лучшим другом Орбана" и напомнил венгерскому коллеге, кому он пожал руку.

"Украинская кровь на его руках, уничтожение Европы в голове", — подчеркнул Верхофстадт.

США

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман также раскритиковал Орбана, напомнив об ответственности ВС РФ за преступления против человечности в Украине.

"Пока Россия наносит удары по мирным украинцам, Венгрия умоляет о деловых соглашениях", — отметил Прессман.

Он добавил, что среди союзников США "стоять вместе" с лидером страны-агрессора готов не только премьер Венгрии.

Германия

Посол Германии в Венгрии Юлия Гросс иронично предположила, что лидеры, вероятно, встретились для обсуждения военных преступлений российских оккупантов.

"Значит, Путин должен прекратить свою захватническую войну против Украины, прекратить бомбардировки мирных жителей, обстрелы школ и больниц, похищения детей? Это имелось в виду и обсуждалось, наверное", — сказала она.

НАТО

По данным СМИ, встреча Орбана с Путиным вызвала беспокойство среди союзников Венгрии по альянсу. В частности, послы стран-членов НАТО включая Швецию созвали 19 октября срочное совещание в Будапеште. Политики обсуждали ситуацию, которая сложилась в Пекине.

Напомним, на встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента РФ Владимира Путина также отреагировали в Украине. Глава МИД Дмитрий Кулеба выразил надежду, что венгерский политик "по крайней мере вымыл и продезинфицировал руки после рукопожатия".

В Венгрии уже попытались оправдаться за встречу своего премьера с лидером страны-агрессора. Глава администрации Виктора Орбана напомнил, что президент США Джо Байден также неоднократно общался с Владимиром Путиным.