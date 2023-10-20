"Интересы абсолютно расходятся": какой на самом деле была цель визита Путина в Китай (видео)

Москва стремится создать "альтернативный политический центр влияния" с Пекином. В то же время, по словам эксперта, в КНР видят Россию лишь "младшим партнером" и играют сразу "на нескольких шахматных досках".

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17 октября президент РФ Владимир Путин прилетел в Пекин, где встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. О том, чего на самом деле хотел от этого визита глава страны-агрессора, в комментарии Фокусу 20 октября рассказал капитан Вооруженных Сил Украины Тарас Березовец.

"Реальная цель визита Путина в Китай — забетонировать, зафиксировать создание новой, альтернативной Вашингтону, оси Пекин-Москва-Тегеран. Это стратегическая цель Путина — вывести Россию из-под режима санкций", — подчеркнул он.

По словам капитана ВСУ, президент РФ хочет создать "альтернативный политический центр влияния". В то же время он понимает, что руководство КНР также будет одержимо идеей превратить Китай в "сверхдержаву".

"Вопрос только в том, что интересы Китая и России здесь абсолютно расходятся. Потому что Китай не видит Россию полноценным партнером и не стремится, чтобы она стала "сверхдержавой". Он хочет сделать Россию младшим партнером, но все это остается за скобками этих переговоров", — отметил Березовец.

Он объяснил, что сейчас Пекин играет "на нескольких шахматных досках" одновременно. Это ему позволяют ресурсы и высокий интеллектуальный уровень руководства, способного просчитывать наперед свои шаги.

"В случае с Россией — это все же ситуативная игра. Путин неоднократно доказывал, что он является плохим стратегом, но хорошим тактиком", — добавил эксперт.

Капитан ВСУ заверил, что глава Кремля может просчитывать последствия своих действий на два года вперед, но в случае полномасштабного нападения ВС РФ откровенно ошибся.

Кроме того, по словам Березовца, важным аспектом является присутствие на встрече лидеров в Китае премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Это, надо признать, большой успех именно китайской дипломатии — не российской. Потому что Орбан приехал не в Москву, он приехал в Пекин", — подчеркнул эксперт.

Он объяснил, что Пекин стремился продемонстрировать свою способность реализовывать собственные стратегии, учитывая и интересы страны-члена ЕС и НАТО. В то же время, по мнению Березовца, встреча в Китае создала проблемы для Брюсселя, вынужденного реагировать на сделанные Орбаном заявления.

Комментарий Тараса Березовца (о переговорах России и Китая — с 0:33)

Визит Путина в Китай: что уже известно

17 октября президент России Владимир Путин прилетел в Китай, где три часа общался с председателем КНР Си Цзиньпином. По результатам переговоров лидер РФ заявил, что страны имеют "конкретный" план сотрудничества и договорились о "масштабных мероприятиях".

На встрече с Путиным в Пекине присутствовал премьер Венгрии Виктор Орбан. Он во время разговора назвал войну в Украине "военной операцией" и сделал совместное фото с лидером страны-агрессора. В администрации ответили на критику, что президент США Джо Байден также неоднократно виделся с Путиным.

В украинском МИД уже высказались относительно участия Орбана в переговорах в Китае. Министр Дмитрий Кулеба выразил надежду, что венгерский чиновник "по крайней мере вымыл и продезинфицировал руки после рукопожатия с Путиным".