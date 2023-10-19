В Венгрии оправдались за встречу Орбана с Путиным и слова о "военной операции" в Украине

По словам главы администрации премьера Венгрии, Орбан говорил с Путиным о необходимости "положить конец российской агрессии".

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Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш оправдался за встречу Виктора Орбана с президентом России Владимром Путиным. Об этом сообщает венгерский телеканал ATV.

По словам Гуйяша, глава правительства Венгрии говорил с Путиным о мире и необходимости "положить конец российской агрессии".

Отмечается, что Гуйяш ответил на критику со стороны посла США в Венгрии Дэвида Прессмана. Тот у себя в X (ранее Twitter) написал, что Орбан решил постоять рядом с человеком, чьи силы ответственны за преступления против человечности в Украине.

Орбан встретился с Путиным Фото: Twitter

Глава администрации Орбана в ответ на это заявил, что президент США Джо Байден также ранее встречался с Путиным множество раз. Журналисты заметили, что Байден виделся с главой Кремля только до начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. Тогда Гуйяш сказал, что необходимо говорить о мире.

"Именно это премьер-министр и делал, и другим я бы советовал поступать так же", – добавил он.

Сообщается, что Гуйяш заявил, что официальная позиция Будапешта состоит в осуждении войны и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины. Этими словами он ответил на вопрос о том, почему Орбан на встрече с Путиным назвал агрессию против Украины "военной операцией".

Виктор Орбан назвал войну в Украине "военной операцией": что известно

Напомним, что 17 октября стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал войну в Украине "военной операцией". Депутат венгерского парламента Мартон Помпошео, опубликовавший соответствующее видео у себя в Facebook, возмутился такими высказываниями Орбана и отметил, что то, что происходит в Украине, это — война, в которой, в частности, гибнут и венгры из Закарпатья.

Также сообщалось, что Венгрия и РФ подтвердили свои связи на форуме в Китае. По информации СМИ, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия рассматривает Венгрию как ключевого потенциального противника вступления Украины в Евросоюз.