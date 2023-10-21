"Знищення Європи в голові": Орбан потиснув руку Путіну, реакція світу

Угорський прем’єр зустрівся у Китаї з президентом Росії та навіть потиснув йому руку. У світі жорстко розкритикували та висміяли концентрацію Угорщини на "ділових угодах" з лідером, чиї руки в крові.

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17 жовтня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним під час його візиту Пекін та потиснув йому руку. Видання "Голос Америки" зібрало реакції світових лідерів на цю звістку.

У ЗМІ зазначили, що у Пекіні Путін вперше зустрівся з високопосадовцем країни-члена ЄС з моменту, коли Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Більш того, Угорщина заявляла про намір не арештовувати російського лідера навіть у випадку, якщо він завітає на територію країни.

Чехія

Президент Чехії Петро Павел заявив, що Москва прагне розірвати єдність Європи, та нагадав про безрезультатність перемовин з країною-агресоркою.

"Як неодноразово було показано, Путін не зустрічається з європейськими лідерами з метою досягнення миру в Україні. Миру можна досягти без жодних переговорів з його боку, просто припинивши напади та вивівши свої війська з території України. Він проводить ці зустрічі лише з метою розірвати єдність європейських країн і всього демократичного світу. Ми не повинні піддаватися його тактиці", — сказав він.

Естонія

Прем’єр-міністрка Естонії Кая Каллас назвала фото з рукостисканням Орбана та Путіна "дуже неприємними". Вона зазначила, що зустріч політиків у Пекіні суперечить логіці.

Бельгія

Колишній прем’єр-міністр Бельгії та член Європарламенту Гі Вергофстадт назвав Путіна "найкращим другом Орбана" та нагадав угорському колезі, кому він потиснув руку.

"Українська кров на його руках, знищення Європи в голові", — підкреслив Вергофстадт.

США

Посол США в Угорщині Девід Прессман також розкритикував Орбана, нагадавши про відповідальність ЗС РФ за злочини проти людяності в Україні.

"Поки Росія завдає ударів по мирних українцях, Угорщина благає про ділові угоди", — зауважив Прессман.

Він додав, що серед союзників США "стояти разом" з лідером країни-агресорки готовий не лише прем’єр Угорщини.

Німеччина

Посолка Німеччини в Угорщині Юлія Гросс іронічно припустила, що лідери, ймовірно, зустрілись для обговорення воєнних злочинів російських окупантів.

"Отже, Путін повинен припинити свою загарбницьку війну проти України, припинити бомбардування мирних жителів, обстріли шкіл і лікарень, викрадення дітей? Це малося на увазі й обговорювалося, напевно", — сказала вона.

НАТО

За даними ЗМІ, зустріч Орбана з Путіним викликала занепокоєння серед союзників Угорщини по альянсу. Зокрема, посли країн-членів НАТО включно зі Швецією скликали 19 жовтня термінову нараду у Будапешті. Політики обговорювали ситуацію, яка склалася у Пекіні.

Нагадаємо, на зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та президента РФ Володимира Путіна також відреагували в Україні. Голова МЗС Дмитро Кулеба виразив сподівання, що угорський політик "принаймні вимив і продезінфікував руки після рукостискання".

В Угорщині вже спробували виправдатись за зустріч свого прем’єра з лідером країни-агресорки. Голова адміністрації Віктора Орбана нагадав, що президент США Джо Байден також неодноразово спілкувався з Володимиром Путіним.