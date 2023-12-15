По примеру Орбана: канцлер Австрии вышел во время согласования санкций против РФ, – СМИ

По словам европейских дипломатов, Карл Нехаммер, который задерживал принятие решения по 12-му пакету против России, покинул зал во время его обсуждения, чтобы поговорить с Урсулой фон дер Ляйен.

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер вышел из зала, когда лидеры Европейского союза согласовывали 12-й пакет санкций против Российской Федерации. Об этом пишет Politico 15 декабря, ссылаясь на слова трех европейских дипломатов.

Источники издания утверждают, что уход Нехаммера был совпадением. По их словам, глава австрийского правительства вышел, чтобы поговорить с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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По информации дипломатов, Нехаммер и фон дер Ляйен говорили о вступлении Румынии и Болгарии в зону свободного передвижения Шенген.

О начале письменной процедуры по пакету санкций пока не сообщалось.

Авторы публикации отметили, что отсутствие Нехаммера было "ироничным", так как в этот же день венгерский премьер Виктор Орбан покинул зал во время голосования за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, в результате чего решение было принято единогласно.

Напомним, представители стран Евросоюза до сих пор не достигли соглашения относительно 12-го пакета санкций ЕС против России. По словам журналиста Рикарда Йозвяка, противоречия возникли из-за позиции Австрии, которая выражает недовольство тем, что в списке спонсоров войны фигурирует Raiffeisen Bank.

Ранее СМИ сообщали, что ряд стран ЕС не поддерживают некоторые части предложенного Еврокомиссией пакета санкций в отношении России, в частности так называемый "пункт о запрете России".