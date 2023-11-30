Страны ЕС выступили против "пункта о запрете России" в 12-м пакете санкций, – СМИ

По мнению некоторых европейских дипломатов, новые предложения Еврокомиссии "заходят слишком далеко" и могут повлечь за собой "неприятные последствия" для глобальной торговли.

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Ряд стран Европейского союза не поддерживают некоторые части предложенного Еврокомиссией пакета санкций в отношении Российской Федерации, в частности так называемый "пункт о запрете России". Об этом пишет Reuters 30 ноября, ссылаясь на свои источники.

По словам источников, в новом пакете санкций предлагается ввести запрет на реэкспорт в РФ всех товаров, включенных в список таможенных кодов Комиссии, который охватывает больше товаров повседневного пользования, чем тех, которые имеют военное значение для России.

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Также было сделано дополнение, исключающее использование подсанкционных товаров для личного пользования из этого последнего пакета, поскольку это стало источником злоупотреблений на границах России и ЕС.

По данным журналистов, представители некоторых европейских стран считают, что новая инициатива "заходит слишком далеко" и будет иметь "неприятные последствия" для глобальной торговли ЕС. Некоторые дипломаты опасаются, что нововведение потенциально может создать хаос для европейских компаний во всем мире.

"Малому предпринимателю в Бразилии придется выполнять контракты в такой сложной системе… обсуждение должно быть сосредоточено на очень важных товарах", — сказал собеседник издания на условиях анонимности.

Один из источников также заявил, что большинство государств не подержали введение обязательного разрешения ЕС на "любой перевод средств" российской организацией или российским гражданином, проживающим в России, в страны Евросоюза.

Напомним, по данным СМИ от 30 ноября, дочь президента РФ Владимира Путина Екатерина Тихонова будет расширять влияние Кремля в странах Африки. Журналисты полагают, что Кремль стремится к более тесным связям со странами глобального Юга, чтобы заполучить больше возможностей обходить санкции.

Ранее, 28 ноября, стало известно, что Министерство финансов США предупредило компании, контролирующие танкерное судоходство, об ужесточении мер в отношении тех, кто продолжит обеспечивать экспорт российской нефти с нарушением ценового потолка, вплоть до тюремного заключения.