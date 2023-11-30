РФ хочет обойти санкции Запада: дочь Путина будет расширять влияние Кремля в Африке, — СМИ

По словам журналистов, Кремль стремится к более тесным связям со странами глобального Юга, чтобы заполучить больше возможностей обходить введенные Западом санкции.

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Дочь президента РФ Владимира Путина Екатерина Тихонова будет расширять влияние Кремля в странах Африки. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Сообщается, что должностные лица примерно из трех десятков африканских стран были приглашены в Москву для встречи с российскими IТ-специалистами и инвесторами, которые предлагают цифровые услуги. Мероприятие пройдет в следующем месяце.

По словам журналистов, что проект поддерживает центр "Иннопрактика", аффилированный с Фондом национального интеллектуального развития. Гендиректором фонда является младшая дочь Путина Екатерина Тихонова.

Издание пишет, что Кремль стремится к более тесным связям со странами глобального Юга, чтобы заполучить больше возможностей обходить введенные Западом санкции. РФ может получить преимущество в конкурентной борьбе с Китаем, США и ЕС за влияние в Африке, продвигая свой опыт в кибербезопасности, госуслугах и прочих сферах.

"Встреча африканских чиновников в России является частью информационно-пропагандистского проекта под названием "Программа обмена знаниями в области электронного управления", который фонд запустил в июле совместно с Московской Высшей школой экономики", — говорится в материале.

Дочери Путина: что о них известно

Журналисты отметили, что Путин скрывает свою личную жизнь, а также частные жизни 37-летней Тихоновой и ее старшей сестры 38-летней Марии Воронцовой. Более того, глава Кремль даже не признал, что они являются его дочерями.

США, Европейский Союз и Великобритания ввели санкции против обеих женщин в апреле 2022 год. В Министерстве финансов США заявили, что работа Тихоновой поддерживает российскую оборонную промышленность, в то время как Воронцова "руководит финансируемыми государством программами, которые получили миллиарды долларов от Кремля в области генетических исследований". Отмечается, что некоторые программы контролирует лично Путин.

Напомним, что 28 ноября сообщалось, что США ужесточили санкции за нарушение ценового потолка для российской нефти. Благодаря ужесточению мер США экспорт нефти из РФ может сократиться примерно на 150 тысяч баррелей в день уже в ноябре.