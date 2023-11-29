"Русский мир" в соседних странах: в ISW рассказали, как Путин оправдывает войну против Украины

Аналитики отметили, что глава Кремля приравнял всех носителей русского языка и жителей территорий бывшей СССР к "русской нации". В представлении Путина интересы Москвы распространяются на территории, где ранее существовали Киевская Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз и современная РФ.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин вновь представил свою концепцию "российской идентичности", включив украинцев и белоруссов в понятие "русской нации". По мнению президента, неславянские народы России, а также нации, проживающие на территориях, ранее входивших в состав СССР и Российской империи, рассматриваются им как часть более обширного концепта – "русского мира". Об этом сообщили аналитики Института изучения войны ISW.

В своем выступлении на заседании Всемирного русского народного собора 28 ноября, президент Российской Федерации Владимир Путин окончательно выкристаллизовал собственную концепцию российской идентичности. По его мнению, она состоит из "русской нации", куда Путин кроме русских включает также украинцев и беларусов, а также из более широкого понятия "русского мира". В него, по версии российского президента, входят как неславянские народы, проживающие на территории РФ, так и все народы и нации, населяющие территории, некогда входившие в состав СССР и Российской империи.

"Путин повторил свои предыдущие ложные утверждения о том, что "русская нация" и народ состоят из этнических русских, белорусов и украинцев, которые были искусственно и насильственно разделены в результате политических просчетов во время и после распада Советского Союза, утверждая, что Россия (государство) должна объединить эту "русскую нацию", – пишут в ISW.

"Русский мир" же Путин определил, как некую общность людей , которые чувствуют духовную связь с "Родиной", считают себя носителями русского языка и являются носителями российской истории и культуры – независимо от их национальной или религиозной принадлежности.

В своем выступлении диктатор выделил основополагающую роль русских в этой предполагаемой "общности". Путин подчеркнул, что, по его мнению, как государства, так и "русского мира" не могло бы существовать без участия этнических русских.

"Географически", в представлении Путина, "русский мир" распространяется на территории, где некогда существовали Киевская Русь, Московское царство, Российская империя, СССР и современная РФ. Следовательно, приходят к выводу аналитики, претензии Кремля распространяются на Восточную Европу, Кавказ и Среднюю Азию, где, по мнению Путина, живут "российские соотечественники".

Напомним, что в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи Владимир Путин заявил, что в "цивилизационном смысле" Российская Федерация не имеет границ.

Также 4 октября во время встречи с российскими олимпийцами глава Кремля заявил, что у России есть большое количество друзей в Европе, но они не проявляют признаков симпатии к стране-агрессору публично.