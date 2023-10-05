Путин заявил, что фраза "Россия нигде не заканчивается" имеет цивилизационный характер (видео)

На вопрос модератора заседания "Валдай", где заканчиваются границы российской цивилизации, Владимир Путин заявил, что "русский мир имеет глобальный характер".

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Владимир Путин считает, что в "цивилизационном смысле" Российская Федерация не имеет границ. Об этом заявил президент РФ в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

По его словам, Россия остается крупнейшей страной по территории, русский мир имеет глобальный характер, русский язык является одним из официальных языков ООН, а его жители проживают во многих странах мира.

"В Латинской Америке живет 300 тысяч наших сожителей. Они есть везде и в Азии, и в Африке, и в Европе... и в Северной Америке", — подчеркнул диктатор.

Модератор встречи спросил Владимира Путина, где заканчиваются границы российской цивилизации. На что президента РФ заявил, "русский мир имеет глобальный характер".

"В цивилизационном смысле границ нет, так же как и нет границ в других цивилизациях", — говорится в сообщении Путина.

В качестве примера президент России назвал Индию и Китай. По его словам, представители этих государств, как и россияне, живут во многих других странах мира.

Также Путин заявил, что мир будущего — это мир коллективных решений.

"Никто не имеет права и не может править миром за других или от имени других. Мир будущего — это мир коллективных решений, принятых на том уровне, на котором они более эффективны, и тем составом участников, которые действительно могут внести значительный вклад в урегулирование конкретных проблем", — говорит диктатор.

Кроме того, президент РФ утверждает, что будущее создается сегодня "не только на наших глазах, но и нашими руками".

Напомним, 4 октября во время встречи с российскими олимпийцами глава Кремля заявил, что у России есть большое количество друзей в Европе, но они не проявляют признаков симпатии к стране-агрессору публично .