"Они ведут себя тихо": Путин объяснил свои слова о "друзьях в Европе" (видео)

Президент РФ считает, что в Европе очень много тех, кто разделяет взгляды России, но "ведут себя они тише".

Related video

Глава Кремля Владимир Путин считает, что у России есть большое количество друзей в Европе, но они не проявляют признаков симпатии к стране-агрессору публично. Об этом он заявил на встрече с российскими олимпийцами 4 октября.

Президент РФ считает, что в Европе очень много тех, кто разделяет взгляды России, но "ведут себя они тише". Они как будто не выражают ее громко.

"У России много друзей в Европе", — заявил Путин во время Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Путин в розыске и ордер на арест

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Путина. В заявлении инстанции указано, что ордер также был выдан и в отношении Марии Львовой-Беловой, уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка, которая курирует вывоз украинских детей в Россию. В сообщении указано, что каждый подозреваемый несет ответственность за военное преступление

Генпрокурор Украины Андрей Костин прокомментировал инициативу. Он отреагировал на сообщение относительно ордера на арест российского диктатора: "За пределами России его должны арестовать и передать в суд. А мировые лидеры трижды будут думать, прежде чем пожимать ему руку или садиться с ним за стол переговоров".

Напомним, 3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут, что дает возможность арестовать главу Кремля Владимира Путина. Официальный Ереван подписал Римский статут еще в 1999 году, однако депутаты откладывали его ратификацию. По итогам голосования Армения обязуется выполнять решение Международного уголовного суда об аресте президента РФ Владимира Путина.