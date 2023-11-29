"Рускій мір" у сусідніх країнах: в ISW розповіли, як Путін виправдовує війну проти України

Аналітики зазначили, що очільник Кремля прирівняв усіх носіїв російської мови і жителів територій колишнього СРСР до "російської нації". В уявленні Путіна інтереси Москви поширюються на території, де раніше існували Київська Русь, Московське царство, Російська імперія, Радянський Союз і сучасна РФ.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін знову представив свою концепцію "російської ідентичності", включивши українців і білорусів до поняття "російської нації". На думку президента, неслов'янські народи Росії, а також нації, які проживають на територіях, що раніше входили до складу СРСР і Російської імперії, розглядаються ним як частина ширшого концепту — "русского мира". Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни ISW.

У своєму виступі на засіданні Всесвітнього російського народного собору 28 листопада, президент Російської Федерації Володимир Путін остаточно викристалізував власну концепцію російської ідентичності. На його думку, вона складається з "російської нації", куди Путін, окрім росіян, включає також українців і білорусів, а також із ширшого поняття "русского мира". До нього, за версією російського президента, входять як неслов'янські народи, що проживають на території РФ, так і всі народи і нації, що населяють території, які колись входили до складу СРСР і Російської імперії.

"Путін повторив свої попередні неправдиві твердження про те, що "російська нація" і народ складаються з етнічних росіян, білорусів і українців, які були штучно й насильницьки розділені внаслідок політичних прорахунків під час і після розпаду Радянського Союзу, стверджуючи, що Росія (держава) повинна об'єднати цю "російську націю", — пишуть в ISW.

"Русскій мір" же Путін визначив як певну спільність людей, які відчувають духовний зв'язок із "Батьківщиною", вважають себе носіями російської мови і є носіями російської історії та культури — незалежно від їхньої національної чи релігійної приналежності.

У своєму виступі диктатор виділив основоположну роль росіян у цій передбачуваній "спільності". Путін підкреслив, що, на його думку, як держави, так і "русского мира" не могло б існувати без участі етнічних росіян.

"Географічно", в уявленні Путіна, "русскій мір" поширюється на території, де колись існували Київська Русь, Московське царство, Російська імперія, СРСР і сучасна РФ. Отже, доходять висновку аналітики, претензії Кремля поширюються на Східну Європу, Кавказ і Середню Азію, де, на думку Путіна, живуть "російські співвітчизники".

Нагадаємо, що під час виступу на засіданні дискусійного клубу "Валдай" у Сочі Володимир Путін заявив, що в "цивілізаційному сенсі" Російська Федерація не має кордонів.

Також 4 жовтня під час зустрічі з російськими олімпійцями очільник Кремля заявив, що у Росії є велика кількість друзів у Європі, але вони не виявляють ознак симпатії до країни-агресора публічно.