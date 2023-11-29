Це рекорд: аналітики підтвердили, що Путін збільшив бюджет РФ для підтримки війни в Україні

Більше третини федерального бюджету РФ мають намір у 2024 році спрямувати на оборону.

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Бюджет Росії рекордно збільшив федеральні витрати на оборону на 2024 рік завдяки ініціативі очільника Кремля Володимира Путіна, щоб й надалі підтримувати вторгнення на територію України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 28 листопада.

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ЗС РФ захопили частину промзони в Авдіївці, – ISW (карта)

Загалом державні витрати становлять 412,5 млрд доларів, а дефіцит бюджету — 9,5 млрд доларів. Влада РФ сподівається витратити близько 157,5 млрд доларів на оборону і силовий блок загалом. Від усіх витрат федерального уряду цей показник становить 39 відсотків.

У 2023 році Міністерство фінансів Росії, за оцінкою експертів ISW, вирішило надати на оборону 72,1 млрд доларів. Значну частину федерального бюджету засекретили.

Більше третини федерального бюджету мають намір спрямувати на оборону. Це рекордний рівень російських оборонних витрат. Фінансове навантаження покладається на приватні бізнес-структури та регіональні бюджети, а федеральний бюджет не покриває всіх витрат на силовиків та армію.

На думку аналітиків ISW, Кремль готовий направити більшу частину своїх федеральних бюджетних коштів, виділених на оборону, саме для підтримки окупаційного контингенту в Україні. Російська влада сподівається, що це дозволить посилити дієвість військ й надалі тримати їхню здатність вести бойові дії.

Нагадаємо, 27 листопада у ISW повідомили, що війська РФ скаржаться на проблеми на лівому березі Херсонщини. За даними аналітиків, противник регулярно повідомляє про недбале ставлення командирів і про труднощі з координацією дій. Активні дії українських захисників створюють для них додаткову небезпеку.