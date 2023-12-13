Австрия против: в Евросоюзе снова не согласовали санкции против РФ

По словам журналиста Рикарда Йозвяка, Австрия недовольна тем, что Украина внесла австрийский Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

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Представители стран Евросоюза до сих пор не могут достичь соглашения относительно 12-го пакета санкций ЕС против России. На этот раз противоречия возникли из-за позиции Австрии, которая выражает недовольство тем, что в списке спонсоров войны фигурирует Raiffeisen Bank. Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в своем Twitter (Х).

По его словам, недовольство Австрии вызывает тот факт, что Украина внесла австрийский Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

"Послы ЕС до сих пор не согласовали 12-й пакет санкций в отношении РФ. Теперь Австрия жалуется на то, что банк Raiffeisen попал в украинский черный список НПО", – написал журналист.

Что известно про Райффайзен Банк

Raiffeisen представляет собой один из немногих европейских банков, который продолжает свою деятельность в России. Кроме того, банк дополнительно выиграл от санкций, которые вынудили его конкурентов покинуть российский рынок, увеличив тем самым свою долю на 200%.

Напомним, НАПК назвала австрийскую компанию Райффайзен Банк международным спонсором войны. Указывается, что это финансовое учреждение входит в круг интересов пропутинских олигархов Аркадия и Бориса Роттенбергов, в 2022 году уплатила полмиллиарда рублей налогов в российский бюджет, дает военным ВС РФ кредитные каникулы и функционирует на территории оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

В России работает группа компаний Райффайзен — кроме банковской сферы, у группы там есть еще лизинг и страхование. Санкции наложены только на ООО "Райффайзен-Лизинг" и только Украиной. Из-за санкций к материнскому банку (из-за присутствия в РФ) украинский "Райффайзен Банк" потерял возможность участия в правительственной программе "5-7-9%", которая имеет целью выдавать льготные кредиты украинскому бизнесу.

Напоминаем, ранее в НБУ отреагировали на намерение Raiffeisen Bank International выйти из бизнеса в РФ — тогда отметили, что видят пока что "готовность к сокращению деловой активности", но не видят "четкого плана".