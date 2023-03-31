"Это неприемлемо": в НБУ нашли проблему в намерениях Raiffeisen Bank уйти из России

В Нацбанке отреагировали на заявление группы Raiffeisen по поводу выхода из российского финансового рынка, отметив, что усилия банка отражают готовность к реальному сокращению деловой активности в РФ.

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В Национальном банке Украины (НБУ) считают правильным решение австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) о продаже своих активов в России. Но при этом в НБУ подчеркивают, что заявление австрийского банка не содержит конкретного плана. Об этом 31 марта 2023 года заявила пресс-служба регулятора.

"Заявление не содержит четкого плана с конкретными шагами и сроками их реализации, однако может свидетельствовать о переходе от поиска "стратегических вариантов будущего" к готовности банка к реальному сокращению деловой активности в России и реализации решений, которые приведут к продаже или выделению или деконсолидации "Райффайзенбанка Россия" из группы", – объяснили в Нацбанке.

В НБУ также добавили, что рассчитывают, что намерения Raiffeisen Bank International по выходу с российского рынка будут серьезными. При этом глава НБУ Андрей Пышный обратился к набсовету австрийской группы и подчеркнул, что потенциальный выход Raiffeisen Bank из РФ должен пройти без обмена активами с подсанкционным "Сбербанком" в Австрии, поскольку такой подход неприемлем.

Еще Нацбанк напомнил, что эти решения не влияют на работу "Райффайзена" в Украине.

"Райффайзен Банк в Украине как системно важный банк, способствующий поддержанию финансовой стабильности в стране в разгар войны, имеет поддержку НБУ", – сказано в сообщении.

Напомним, на сайте RBI 30 марта было опубликовано заявление, в котором говорилось, что банк уходит из РФ и продает российские активы. Это решение, как было сказано в пресс-релизе группы RBI, было принято в соответствии с местными и международными законами. Было обещано, что в скором времени начнутся поиски покупателя активов.

Добавим, что 23 марта НАПК и НАБУ заявили, что Raiffeisen Bank International предоставлял кредитные каникулы и льготы российским солдатам, воюющим в Украине. На фоне этого банк был признан спонсором войны РФ в Украине.

К слову, Европейский центробанк предложил Raiffeisen уйти из России еще 24 марта. Давление усилилось после визита неназванного ведущего чиновника США по санкционным вопросам в Вену.