"Це неприйнятно": у НБУ знайшли проблему у намірах Raiffeisen Bank піти з Росії

У Нацбанку відреагували на заяву групи Raiffeisen з приводу виходу з російського фінансового ринку, зазначивши, що зусилля банку відбивають готовність до реального скорочення ділової активності в РФ.

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У Національному банку України вважають правильним рішення австрійської групи Raiffeisen Bank International (RBI) про продаж своїх активів у Росії. Але при цьому в НБУ наголошують, що заява австрійського банку не містить конкретного плану. Про це 31 березня 2023 року заявила пресслужба регулятора.

"Заява не містить чіткого плану з конкретними кроками та термінами їх реалізації, проте може свідчити про перехід від пошуку "стратегічних варіантів майбутнього" до готовності банку до реального скорочення ділової активності в Росії та реалізації рішень, які призведуть до продажу або виділення або деконсолідації "Райффайзенбанку" Росія "з групи", – пояснили у Нацбанку.

У НБУ також додали, що розраховують, що наміри Raiffeisen Bank International щодо виходу з російського ринку будуть серйозними. При цьому глава НБУ Андрій Пишний звернувся до наглядової ради австрійської групи і підкреслив, що потенційний вихід Raiffeisen Bank з РФ має пройти без обміну активами з підсанкційним "Ощадбанком" в Австрії, оскільки такий підхід неприйнятний.

Ще Нацбанк нагадав, що ці рішення не впливають на роботу "Райффайзену" в Україні.

"Райффайзен Банк в Україні як системно важливий банк, який сприятиме підтримці фінансової стабільності в країні в розпал війни, має підтримку НБУ", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, на сайті RBI 30 березня було опубліковано заяву, в якій йшлося про те, що банк йде з РФ і продає російські активи. Це рішення, як було сказано в пресрелізі групи RBI, було ухвалено відповідно до місцевих та міжнародних законів. Було обіцяно, що незабаром розпочнуться пошуки покупця активів.

Додамо, що 23 березня НАЗК та НАБУ заявили, що Raiffeisen Bank International надавав кредитні канікули та пільги російським солдатам, що воюють в Україні. На тлі цього банк визнано спонсором війни РФ в Україні.

До речі, Європейський центробанк запропонував Raiffeisen піти з Росії ще 24 березня. Тиск посилився після візиту неназваного провідного чиновника США щодо санкційних питань до Відня.