НАЗК визнало спонсором війни в Україні популярний банк: про яку фінустанову йдеться

Raiffeisen Bank International, за інформацією НАЗК і НБУ, надавав кредитні канікули та пільгові кредити службовцям ЗС РФ, які воюють в Україні.

Related video

Національне агентство з питань запобігання корупції визнало Raiffeisen Bank International міжнародним спонсором війни в Україні. Про це йдеться в повідомленні НАЗК в офіційному "Телеграм"-каналі відомства.

Австрійська банківська група потрапила до списку міжнародних спонсорів тероризму через те, що після 24 лютого 2022 року продовжила свою фінансову діяльність у РФ.

Крім того, за словами представників НАЗК, Raiffeisen Bank International фактично визнав фейкові "ДНР" і "ЛНР" через своє представництво в Росії.

За інформацією, якою володіє нацагенство, банк на 200% скористався санкціями, які спричинили вихід із російського ринку його конкурентів. До російського бюджету 2022 року банк заплатив у 4,8 разу більше, ніж за весь довоєнний рік. Російський підрозділ Raiffeisen Bank сплатив у бюджет Росії €559 млн.

"Це дорівнює вартості близько 95 ракет "Калібр", якими держава-терорист регулярно обстрілює мирні українські міста", — йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Зі свого боку, Національний банк України повідомив про те, що Raiffeisen Bank у РФ надає вигідні умови кредитування російським військовим. Для службовців ЗС РФ, які воюють в Україні, банк пропонує кредитні канікули та пільгові кредити.

"До того ж банк підігрує російській пропаганді, називаючи війну "спеціальною військовою операцією", — резюмує національний регулятор.

Нагадаємо, 6 березня стало відомо про те, що нелегальні онлайн-казино виводять із України десятки млрд грн. Серед операторів грального бізнесу, що нелегально працюють в Україні, значна частина або російські, або мають коріння в країні-агресорі.

А в січні 2023 року Фокус розповідав історії українців, у яких виникли проблеми з Raiffeisen Bank. Зокрема, одна з постраждалих поскаржилася, що з її рахунку зникли майже 132 тис. грн.