НАПК признало спонсором войны в Украине популярный банк: о каком финучреждении идет речь

Raiffeisen Bank International, по информации НАПК и НБУ, предоставлял кредитные каникулы и льготные кредиты служащим ВС РФ, которые воюют в Украине.

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Национальное агентство по предотвращению коррупции признало Raiffeisen Bank International международным спонсором войны в Украине. Об этом говорится в сообщении НАПК в официальном Телеграм-канале ведомства.

Австрийская банковская группа попала в список международніх спонсоров терроризма из-за того, что после 24 февраля 2022 года продолжила свою финансовую деятельность в РФ.

Кроме того, по словам представителей НАПК, Raiffeisen Bank International фактически признал фейковые "ДНР" и "ЛНР" через свое представительство в России.

По информации, которой владеет нацагенство, банк на 200% воспользовался санкциями, повлекшими выход из российского рынка его конкурентов. Так, в российский бюджет в 2022 году банк заплатил в 4,8 раза больше, чем за весь довоенный год. Российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет России €559 млн.

"Это равно стоимости около 95 ракет "Калибр", которыми государство-террорист регулярно обстреливает мирные украинские города", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В свою очередь Национальный банк Украины сообщил о том, что Raiffeisen Bank в РФ предоставляет выгодные условия кредитования российским военным. Так, для служащих ВС РФ, которые воюют в Украине, банк предлагает кредитные каникулы и льготные кредиты.

"К тому же банк подыгрывает российской пропаганде, называя войну "специальной военной операцией", — резюмирует национальный регулятор.

Напомним, 6 марта стало известно о том, что нелегальные онлайн-казино выводят из Украины десятки млрд грн. Среди нелегально работающих в Украине операторов игорного бизнеса значительная часть либо российские, либо имеющие корни в стране-агрессоре.

А в январе 2023 года Фокус рассказывал истории украинцев, у которых возникли проблемы с Raiffeisen Bank. В частности одна из пострадавших пожаловалась, что с ее счета исчезли почти 132 тыс. грн.