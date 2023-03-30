Raiffeisen Bank International уходит из РФ и продает российские активы

Такое решение группа RBI, как говорится в пресс-релизе, приняла в соответствии с местными и международными законами, и в скором времени займется поиском покупателя активов.

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Raiffeisen Bank International объявил об окончательном уходе из РФ и продаже филиала "Райффайзен Банк Россия". Об этом сообщили на сайте компании сегодня, 30 марта.

Там отметили, что Группа RBI будет выводить "Райффайзен Банк Россия" из своего состава в соответствии с местными и международными законами.

"Группа RBI продолжит осуществлять потенциальные сделки, которые приведут к продаже или выделению Райффайзенбанка России и выведению Райффайзенбанка России из состава Группы RBI, в полном соответствии с местным и международным законодательством и нормативными актами и в консультации с соответствующими компетентными органами", — говорится в заявлении компании.

Международное направление "Райффайзен Банка" готовится постепенно снижать деловую активность в РФ и искать покупателя российских активов.

К слову, 23 марта НАПК и НАБУ заявили, что Raiffeisen Bank International предоставлял кредитные каникулы и льготы российским солдатам, воюющим в Украине.

А в январе 2023 года Фокус рассказывал истории украинцев, у которых возникли проблемы с Raiffeisen Bank. В частности одна из пострадавших пожаловалась, что с ее счета исчезли почти 132 тыс. грн.