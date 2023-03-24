Час згортатися: Європейський центробанк пропонує Raiffeisen залишити Росію

Від австрійського банку поки що не вимагають негайного виходу з російського ринку, але просять подати план дій зі згортання свого бізнесу на території країни-агресора.

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Європейський Центральний Банк (ЄЦБ) веде переговори з представниками Raiffeisen Bank International щодо повного виходу високоприбуткового бізнесу з Росії. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що тиск посилився після візиту неназваного провідного чиновника США з санкційних питань до Відня минулого місяця, який висловив стурбованість щодо діяльності Raiffeisen Bank до Росії.

"Ми просили банки продовжувати уважно стежити за бізнесом у Росії, а в ідеалі – скоротити його та згорнути, наскільки це можливо", – заявив представник ЄЦБ.

При цьому Raiffeisen Bank International досі не підтримав інші західні компанії, які звернули свою діяльність у Кремлі після того, як російська армія розпочала повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року.

У той же час, Європейський Центральний Банк не очікує, що Raiffeisen негайно покине Росію. Але представники ЄЦБ хочуть побачити план дій щодо припинення бізнесу в країні. За словами джерел, такий план може включати продаж або закриття банку в Росії.

Тим часом у банку обіцяють, що зменшать кредитування в Росії, прискорять оцінку бізнесу та розглядають "ретельно контрольований вихід" з ринку. У Reuters додають, що австрійський кредитор зараз — один із найважливіших західних банків у РФ, який забезпечує приблизно чверть європерекладів до країни.

Raiffeisen Bank International у списку міжнародних спонсорів війни

У четвер, 23 березня 2023 року стало відомо, що Національне агентство із запобігання корупції визнало Raiffeisen Bank International міжнародним спонсором війни в Україні. Причина: австрійська банківська група після 24 лютого 2022 не припинила свою фінансову діяльність в РФ.

Більше того, у нацагентства є підстави вважати, що банк на 200% скористався санкціями, які спричинили вихід із російського ринку його конкурентів. Так, до російського бюджету 2022 року банк заплатив у 4,8 разу більше, ніж за весь довоєнний рік. Російський підрозділ Raiffeisen Bank сплатив до бюджету Росії €559 млн.

Нагадаємо, 24 березня французька компанія Leroy Merlin, один із найбільших європейських DIY-рітейлерів оголосила, що вирішила продати свої магазини, які працюють на території РФ. А 10 березня стало відомо, що австрійська компанія Swarovski, що спеціалізується на виробництві розсипних кристалів, прикрас, кристальних фігурок та ограновуванні синтетичних і природних дорогоцінних каменів, повністю залишає російський ринок.