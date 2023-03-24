Пора сворачиваться: Европейский центробанк предлагает Raiffeisen покинуть Россию

От австрийского банка пока что не требуют немедленного выхода из российского рынка, но просят представить план действий по сворачиванию свеого бизнеса на территории страны-агрессора.

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Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) ведет переговоры с представителями Raiffeisen Bank International, по поводу полного выхода высокодоходного бизнеса из России. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что давление усилилось после визита неназванного ведущего чиновника США по санкционным вопросам в Вену в прошлом месяце, который выразил обеспокоенность по поводу деятельности Raiffeisen Bank в России.

"Мы просили банки продолжать внимательно следить за бизнесом в России, а в идеале – сократить его и свернуть, насколько это возможно", – заявил представитель ЕЦБ.

При этом Raiffeisen Bank International до сих пор не поддержал другие западные компании, которые свернули свою деятельность в Кремле после того, как российская армия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

В то же время Европейский Центральный Банк не ожидает, что Raiffeisen немедленно покинет Россию. Но представители ЕЦБ хотят увидеть план действий по прекращению бизнеса в стране. По словам источников, такой план может включать в себя продажу или закрытие банка в России.

Тем временем в банке обещают, что уменьшат кредитование в России, ускорят оценку бизнеса и рассматривают "тщательно контролируемый выход" с рынка. В Reuters добавляют, что австрийский кредитор сейчас — один из важнейших западный банк в РФ, который обеспечивает примерно четверть европереводов в страну.

Raiffeisen Bank International в списке международных спонсоров войны

В четверг, 23 марта 2023 года стало известно, что Национальное агентство по предотвращению коррупции признало Raiffeisen Bank International международным спонсором войны в Украине. Причина: австрийская банковская группа после 24 февраля 2022 года не прекратила свою финансовую деятельность в РФ.

Более того, у нацагентства есть основания считать, что банк на 200% воспользовался санкциями, повлекшими выход из российского рынка его конкурентов. Так, в российский бюджет в 2022 году банк заплатил в 4,8 раза больше, чем за весь довоенный год. Российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет России €559 млн.

Напомним, 24 марта французская компания Leroy Merlin, один из крупнейших европейских DIY-ритейлеров объявила, что решила продать свои магазины, которые работают на территории РФ. А 10 марта стало известно, что австрийская компания Swarovski, специализирующаяся на производстве рассыпных кристаллов, украшений, кристальных фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней, полностью покидает российский рынок.