У Трампа не має плану по Україні: чим це небезпечно: нардеп розповів про причини і наслідки

Дональд Трамп останніми днями зробив кілька заяв щодо перемир'я між Україною та Росією, які залишили багато запитань. Тож кого підтримує президент США в російсько-українській війні — на цю тему Фокус поспілкувався з народним депутатом Сергієм Соболєвим.

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Наступного тижня Україна звернеться до ЄС з проханням ухвалити нові масштабні заходи для ізоляції Росії, повідомляє Reuters. Агентство уточнює, що у 40-сторінковій Білій книзі, яка буде передана усім 27 країнам-членам Євросоюзу, міститься критична оцінка поточної політики Білого дому відносно Москви.

Коментуючи Фокусу дану ініціативу офіційного Києва, нардеп від "Батьківщини", перший заступник керівника Постійної делегації України у ПАРЄ Сергій Соболєв зауважив наступне: "Проблема полягає в тому, що у Білого дому досі не має чіткого плану з конкретними пунктами, який є в України та європейців. Власне, саме відсутність такого плану у Сполучених Штатів і є головною проблемою, яка викликає розбіжності між Києвом та Брюсселем з одного боку і США — з іншого".

Відсутність чіткого плану дій щодо України, на переконання парламентаря, притаманна не лише чинній американській адміністрації: "На превеликий жаль, цим також страждали і дві попередні адміністрації – пана Байдена, а також пана Обами, за президенства якого у 2014-му відбулася анексія Криму та розпочалася повзуча окупація. В той же час в усіх заявах, які лунають з вуст Дональда Трампа, не має навіть послідовності. Більш того, часто-густо протягом однієї доби лунають прямо протилежні за змістом заяви".

Поряд з тим, нардеп не вважає, що Трампа обґрунтовано звинувачують у заграванні з Кремлем. "Факт полягає в тому, що США не поставляють і, сподіваюся, ніколи не поставлятимуть зброю Росії, натомість постачають її нам. Це вже дає чітке розуміння, на чиїй стороні у російсько-українській війні виступає американський уряд. Тому стосунки зі США маємо максимально підтримувати, але дуже важливо не завищувати при цьому очікувань від них", — підсумував Сергій Соболєв.

Детальніше про це читайте в матеріалі Фокусу "Між Трампом і Путіним: 5 кроків для закінчення війни від нардепа Сергія Соболєва".