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Політика Російсько-українська війна

У Трампа не має плану по Україні: чим це небезпечно: нардеп розповів про причини і наслідки

Дональд Трамп президент США
Фото: Getty Images | Відсутність чіткого плану дій щодо України притаманна не лише чинній американській адміністрації

Дональд Трамп останніми днями зробив кілька заяв щодо перемир'я між Україною та Росією, які залишили багато запитань. Тож кого підтримує президент США в російсько-українській війні — на цю тему Фокус поспілкувався з народним депутатом Сергієм Соболєвим.

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Наступного тижня Україна звернеться до ЄС з проханням ухвалити нові масштабні заходи для ізоляції Росії, повідомляє Reuters. Агентство уточнює, що у 40-сторінковій Білій книзі, яка буде передана усім 27 країнам-членам Євросоюзу, міститься критична оцінка поточної політики Білого дому відносно Москви.

Коментуючи Фокусу дану ініціативу офіційного Києва, нардеп від "Батьківщини", перший заступник керівника Постійної делегації України у ПАРЄ Сергій Соболєв зауважив наступне: "Проблема полягає в тому, що у Білого дому досі не має чіткого плану з конкретними пунктами, який є в України та європейців. Власне, саме відсутність такого плану у Сполучених Штатів і є головною проблемою, яка викликає розбіжності між Києвом та Брюсселем з одного боку і США — з іншого".

Відсутність чіткого плану дій щодо України, на переконання парламентаря, притаманна не лише чинній американській адміністрації: "На превеликий жаль, цим також страждали і дві попередні адміністрації – пана Байдена, а також пана Обами, за президенства якого у 2014-му відбулася анексія Криму та розпочалася повзуча окупація. В той же час в усіх заявах, які лунають з вуст Дональда Трампа, не має навіть послідовності. Більш того, часто-густо протягом однієї доби лунають прямо протилежні за змістом заяви".

Поряд з тим, нардеп не вважає, що Трампа обґрунтовано звинувачують у заграванні з Кремлем. "Факт полягає в тому, що США не поставляють і, сподіваюся, ніколи не поставлятимуть зброю Росії, натомість постачають її нам. Це вже дає чітке розуміння, на чиїй стороні у російсько-українській війні виступає американський уряд. Тому стосунки зі США маємо максимально підтримувати, але дуже важливо не завищувати при цьому очікувань від них", — підсумував Сергій Соболєв.

Детальніше про це читайте в матеріалі Фокусу "Між Трампом і Путіним: 5 кроків для закінчення війни від нардепа Сергія Соболєва".