Наследник Путина: кого и когда властитель Кремля видит следующим президентом России

Владимир Путин заявил, что постоянно думает о вероятных преемниках. Кто, почему и при каких обстоятельствах может претендовать на эту роль, выяснял Фокус.

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В интервью известному российскому пропагандисту Павлу Зарубину для документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" президент РФ дал понять, что когда решит уходить с занимаемой должности, то не будет назначать себе одного преемника, а отберет нескольких человек.

"Я постоянно думаю о преемнике, но, в конце концов, выбор будет за россиянами. Должны появиться сразу несколько человек, которые бы смогли добиться доверия народа", — подчеркнул Путин.

Ближайшие родственники, друзья и бывший охранник: кто вместо Путина

Как известно, следующие президентские выборы в России запланированы на 2030 год. При этом после конституционных поправок образца 2020-го, которые фактически обнулили предыдущие сроки, 72-летний Путин на предстоящих выборах может баллотироваться снова. Между тем, как в росСМИ, так и в западных медиа систематически появляется информация о том, кто может стать преемником Путина.

Стандартный, так сказать, набор состоит из трех фамилий: экс-президента, а ныне заместителя главы росРадбеза Дмитрия Медведева, действующего премьера РФ Михаила Мишустина и помощника Путина, экс-секретаря СНБО РФ Николая Патрушева. Довольно часто в этом контексте фигурирует сын Патрушева — Дмитрий, который сейчас занимает должность вице-премьера РФ.

Эксперт: "По сути, Путин открыл конкурс потенциальных преемников, в ходе которого участники должны демонстрировать лояльность и эффективность" Фото: Getty Images

Среди гипотетических преемников Путина также называют: 69-летнего секретаря российского Совбеза Сергея Шойгу, министра обороны Андрея Белоусова, одного из братьев Ковальчуков, заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко, мэра Москвы Собянина, губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, а также главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Существенный политический вес уроженца Киева, 49-летнего Дмитриева, который сейчас является ключевым переговорщиком Кремля с Белым домом, по мнению экспертов, обусловлен, прежде всего, тем, что его жена Наталья Попова была однокурсницей и до сих пор остается близкой подругой младшей дочери Путина Екатерины Тихоновой. Собственно, сама Тихонова, как и ее старшая сестра Мария Воронцова, также довольно часто фигурируют в шорт-листе вероятных преемников Путина.

Один из кандидатов — глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев Фото: пресс-служба президента РФ

К гипотетическим наследникам Кремля можно отнести и бывшего охранника Путина, а ныне помощника президента РФ и секретаря Государственного совета России Алексея Дюмина. По крайней мере его фигуру всерьез рассматривают аналитики Центра российских и евразийских исследований им. Дэвиса при Гарвардском университете. Отмечается, что 52-летний Дюмин достаточно популярен среди российских военных и пропагандистов и является чрезвычайно близким к Путину, которого в 2016 году, будучи охранником, спас от медведя в горах.

Так называемые либеральные росСМИ пишут, что, возглавляя ранее Тульскую область, Дюмин в своей деятельности выходил далеко за пределы губернаторских полномочий, в частности, принимал непосредственное участие в операции по аннексии Крыма, а также курировал процесс эвакуации из Украины в РФ беглого президента Януковича. Кроме того, сообщается, что далеко не последнюю роль Дюмин играл в разрешении кризиса, возникшего во время известного бунта бывшего путинского повара, ныне покойного Евгения Пригожина.

С какой целью Путин объявил конкурс кандидатов в преемники

Путин, говоря о том, что постоянно думает о своих преемниках, пытается запустить процесс конкуренции различных башен Кремля, считает политолог Алексей Якубин. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт заметил: "По сути, Путин открыл конкурс потенциальных преемников, в ходе которого участники должны демонстрировать лояльность и эффективность с тем, чтобы получить "приз". Для политических режимов, где руководители находятся у властного руля достаточно длительное время, такая тактика является достаточно популярной. С другой стороны, заявление Путина о преемниках можно рассматривать под призмой его стремления переориентировать подковерную борьбу в своем окружении. Иначе говоря, Путин хочет, чтобы они боролись, как говорится, не на жизнь, а на смерть, не с ним, а друг с другом. Таким образом, условно либерально-капиталистическое окружение, связанное с Дмитриевым, будет конкурировать с "новым Жириновским" в лице Медведева и другими группами влияния. Кстати, не забывайте и о Кадырове, который на фоне непрерывного роста мусульманского населения в России, тоже неоднократно намекал о своих амбициях в качестве преемника Путина. Одним словом, бороться будет кому".

Президент РФ дал понять, что если решит уходить с занимаемой должности, то не будет назначать себе одного преемника Фото: Getty Images

По мнению политолога, именно на переориентацию всех групп влияния на взаимную борьбу направлено заявление Путина о преемниках: "Запустив процесс внутриполитического дерби, Путин хочет занять нишу своеобразного арбитра. При этом, в контексте кандидатур рассматриваются и условно династические вещи. Например, в качестве преемницы называется как минимум одна из дочерей Путина".

Между тем эксперт не исключает, что в конце концов мы можем стать свидетелями довольно непрогнозируемых кульбитов. "Путин может переформатировать правящую верхушку РФ так, чтобы после окончания его срока действовало политбюро вроде того, которое есть в Китае. Это — условно советская модель, где был генсек и несколько знаковых фигур в политбюро. Впрочем, не исключено, что Путин захочет выбрать испанскую модель, которую в 70-х годах внедрил диктатор Франко, восстановив в стране монархию. Кстати, тогда это позволило Испании выйти из международной изоляции, сосредоточившись на евроинтеграции и тому подобное. Учитывая имперские фантазии Путина и его окружения, такой сценарий не кажется таким уж фантастическим", — подытожил Алексей Якубин.

Действительно ли тема преемников является элементом игры для российской элиты

В свою очередь политолог Олег Постернак в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Следует осознавать, что тема преемников Путина, которая то взрывается в информационном пространстве, то затихает, априори связана с кейсом транзита власти в РФ. Как правило, история с гипотетическими преемниками руководствуется Кремлем для выявления представителей тех или иных групп в окружении Путина, которые имеют соответствующие амбиции. Кстати, по состоянию на сегодня многие, кого ранее сватали в преемники, уже выпали из кремлевской обоймы. В этом контексте можно вспомнить бывшего министра обороны РФ Сергея Иванова. В то же время полностью уничтожен репутационно Дмитрий Медведев, который достаточно активно комментирует российско-украинскую войну и глобальную повестку дня в целом, но де-факто превратился в клоуна".

Эксперт: "Дмитрий Медведев достаточно активно комментирует российско-украинскую войну и глобальную повестку дня в целом, но де-факто превратился в клоуна" Фото: Flickr

Подчеркнув, что тема преемников Путина является достаточно манипулятивной, эксперт добавил: "Кроме того, данный кейс — это элемент игры в среде российской элиты, который в любом случае служит лишь прикладным инструментарием для достижения целей Путина".

В общем, свежее заявление Путина о своих преемниках, по мнению Олега Постернака, обусловлено несколькими факторами. Во-первых, таким образом глава Кремля реагирует на временные вызовы: "Дата 25 лет президентства Путина вызовет в сознании среднестатистического россиянина вопрос о том, а что же будет дальше, уже после Путина. Поэтому, даже несмотря на то, что срок господства Путина еще достаточно значительный, тему преемника Кремлю все равно нужно поднимать".

Во-вторых, по мнению политолога, говоря о вероятных преемниках, Путин проводит своеобразное тестирование своего окружения. "Путинская среда — это комбинация различных групп у власти и вот он зондирует почву. В этом смысле часто говорят о сыне Патрушева Дмитрия, а также помощника Путина Дюмина, но Путин фактически открывает кастинг для всех желающих", — отмечает эксперт.

Эксперт: "Путин фактически открывает кастинг для всех желающих" Фото: Getty Images

Кастинг желающих, прогнозирует Олег Постернак, продлится годами, ведь это определенная политическая традиция в РФ. В этом контексте политолог напоминает, что в свое время Ельцин также постоянно перебирал преемников, говоря то о Кириенко, то о Немцове, а часто и о тогдашнем премьере Степашине.

Эксперт считает, что по итогам выборов 2030 года Путин останется в президентском кресле, а его заявления о преемниках являются признаком стратегического мышления на перспективу.