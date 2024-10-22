Выстоять и пережить Путина. Почему для победы над РФ важно сохранить тыл

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Сейчас в меня полетят тухлые яйца и гнилые помидоры. А кое-кто будет строить инсинуации на тему языка, которым написан пост (и улетит в бан). (Поважаю українську мову, але писати буду рідною, причини пояснював неодноразово).

При всем глубочайшем уважении к "мобилизованной" части нашего народа и ее роли в спасении Украины от агрессора, очень просил бы ее представителей снять розовые очки и перестать мерить всех по себе. Долго не хотел это писать, но сейчас призывы все срочно мобилизовать приобретают уже характер экзистенциальной угрозы и де-факто работают на врага.

Это был анонс, а теперь — длинное пояснение для тех, кто не разучился понимать аргументы.

Есть минимум три факта, которые не все хотят признавать.

1. "Мужчина = воин" — это атрибут традиционного общества и традиционалистского сознания. В современном постиндустриальном обществе большинство не чувствуют себя воинами от слова "вообще" и с ужасом думают об армейской дисциплине даже в мирное время. Поэтому, за исключением очень специфического Израиля, сформированного самоотбором тех, кто ехал воевать, нигде в развитых странах нет большинства, готового идти в армию и способного быть хорошими солдатами. При этом всюду и всегда есть меньшинство, готовое к этому. В мирное время это позволяет каждому найти свое место в жизни, а вот в ситуации экзистенциальной войны, навязанной агрессором, да еще и под конец третьего года, становится проблемой, потому что "военное" меньшинство рискует жизнью и гибнет, а это несправедливо, не говоря уже о том, что оно истощается. Но от этого большинство не делается более пригодным для военного дела.

2. В войне на истощение, которую нам навязала РФия, проигрывает тот, у кого разваливается тыл. Первая Мировая тому лучший пример. Современные примеры — Вьетнам, Афганистан (как против "совка", так и против Штатов), война Португалии за свои колонии, Алжир, и т.д. А тыл разваливается, когда заканчивается терпение народа. Оно, увы, небезгранично, и это, на самом деле — самый редкий и важный ресурс, который только есть. Чем выше градус мобилизации — тем быстрее оно истощится. Чудес не бывает. Вспомните ковид: идиоты вроде Ляшко (министра) вначале пытались наоборот, нагнать страху — запретить парки, штрафовать за появление без маски на улице, а в некоторых странах — еще и комендантский час сдуру вводили… В итоге, по крайней мере в Украине, на карантинные ограничения все просто забили, причем на правильные — тоже, ибо терпение закончилось. И жертв оказалось куда больше, чем их могло бы быть, если бы этот ресурс растянули на дольше.

Путлер не зря так избегает мобилизации в РФии…

Мобилизация в России. Этот опыть Путину очень не хотелось бы повторять... Фото: DW

3. Украина сама не может победить РФию, как бы она не мобилизовывалась: весь наш ВВП (без грантов) примерно равен общим (с учетом скрытых) военным расходам врага. Более того, после провала наступления 2023 г. уже очевидно, что чисто на поле боя нанести поражение и отвоевать наши земли — нереально. Единственное, что может принести победу — это крах путлерского режима, которого реально можно добиться в союзе с партнерами, если (когда) они осознают такую цель (здесь не буду останавливаться на вопросе "как"). Но для этого нужно не развалиться раньше.

Из этих трех фактов следует очень простая и безжалостная, но контринтуитивная, противоречащая инстинкту, логика:

Для того, чтобы Украина выстояла и пережила путлерский режим, нужно как можно меньше "напрягать" тыл, хотя это и противоречит инстинкту "справедливости". "Справедливость" вообще очень часто деструктивна, и здесь тоже. Чем легче будет дышаться в тылу, чем эффективнее будут использоваться необходимые и неизбежные элементы мобилизации — тем больше у нас шансов выжить в этой войне. Инстинкты и эмоции, как это часто бывает, губительны — и враг их успешно использует для "рефлексивного управления", в частности, раскачивания внутренней стабильности.

Например, это касается "экономического бронирования", максимально эффективного использования человеческого капитала тех, кто все же подпадает под мобилизацию, призыва не с улиц, а по спискам тех, кто в феврале 2022-го добровольно пришел в ТЦК и был отвергнут и т.д. Это же касается минимально травматичного для общества повышения налогов (если оно так уж необходимо), максимально эффективного их использования и т.д. Не говоря уже о порядках в армии, которые должны минимально, насколько возможно, "напрягать" военнослужащих, в частности, уважать их человеческое достоинство, а также исключить "мясные штурмы" и прочие эксцессы — вплоть до публичных судебных процессов над "совковыми" командирами. Впрочем, не буду об армии, не будучи в ней (по возрасту и здоровью).

При этом каждый, конечно, должен, в меру сил и возможностей, всячески работать на Победу. Кстати, самое эффективное, для тех, кто может — на Западном фронте. Но помнить, что это — марафон, и нужно рассчитывать силы.

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