Станет ли Аляска новым Мюнхеном? Насколько унизительные условия для Украины могут придумать Трамп с Путиным

Как бы отвратительно и унизительно не выглядела затея Трампа с переговорами об Украине без Украины, "нового Мюнхена" на Аляске не будет, и вот почему.

Начнем с того, что Судеты были действительно не просто "немецкоязычным", а именно этнически немецким регионом, с огромным преобладанием этнических немцев, живших там веками. Такого рода регионы действительно могут претендовать на самоопределение, но ничего и близко подобного в Украине не было и нет (даже если считать Крым, где преобладали завезенные туда 80 лет назад этнические русские, "украинскими Судетами", то речь о нем сейчас не идет). Конечно, коню понятно, что "защита соотечественников" что для Гитлера, что до его малоудачливого сиквела — не более чем предлог. Впрочем, для союзников это может иметь значение.

Но следующее отличие в том, что у Чехословакии не было мощных союзников кроме Англии и Франции (США тогда вообще были далеки от европейских дел, а СССР ждал, пока нацистская Германия покорит Европу), а за спиной Украины и кроме США есть достаточно серьезные силы, на которые она, в крайнем случае, может опереться. И эти силы словом и делом однозначно доказали свою поддержку, включая неприятие "нового Мюнхена".

Однако еще важнее, что украинцы — не чехи, а Зеленский — не Бенеш. При всем уважении к чехам и словакам, география спасла их от жизни на фронтире дикого поля. Соответственно, в их истории не было козаччины, как не было там и вооруженной национально-освободительной борьбы: Чехословакия образовалась на развалинах империи Габсбургов примерно так же бескровно, как Украина — на развалинах "совка", в те же времена, когда в кровавой гражданской войне потерпела трагическую неудачу попытка Украины получить независимость. А во время Второй мировой Чехословакию оккупировали примерно как наш Крым, в то время как Украина отчаянно сопротивлялась и нацистам, и коммунистам.

Тут, правда, сыграл еще один фактор: на момент Мюнхенского сговора и последующей капитуляции Чехословакии об ужасах нацистской оккупации еще не было известно, потому что не было прецедентов. Вероятно, чехи не особо боялись немцев, ведь жили же до того в Австро-Венгрии, и неплохо жили. А сейчас идет четвертый год войны, и ужасов российской оккупации не боятся разве что "ждуны". Коих, конечно, на Донбассе немало, но даже там — не большинство. А уж в остальных регионах, на которые претендует недофюрер, и того меньше. Да и до Бучи украинцы сопротивлялись захватчикам как могли.

Кроме того, с президентом нам в этом отношении, как это ни удивительно, повезло: чем-чем, а яйцами природа Зеленского не обидела. Причем в прямом смысле — помните результаты анализов крови перед вторым туром 2019 г.? Повышенный тестостерон характеризует победителя тех выборов лучше, чем что-либо другое. В этом смысле, Владимир Александрович — плоть от плоти своего народа, с какой стороны ни посмотри: и еврейского, и украинского. В ответ на давление он может нахамить, но не капитулировать. Плюс, он прекрасно знает, что у него за спиной — "заградотряд" из тех, кто до сих пор считает "клоуна" российским агентом. То есть, если даже предположить, у Трампа хватит дури выкатить ультиматум, то он предсказуемо пойдет за российским военным кораблем, и будет примерно так, как это было с ресурсным соглашением.

Но Трамп в этих вопросах отнюдь не такой дурак. Он, наверное, не знает даже термина "теория игр", но не смог бы быть сколько-нибудь успешным переговорщиком и добиться президенства, если бы не применял ее интуитивно. Легко понять, что Трамп больше всего боится оказаться в роли крейсера "Москва". Включив "обратную индукцию", получаем, что он, в отличие от Даладье и Чемберлена, не будет выдвигать Зеленскому "мюнхенский" по духу ультиматум.

Но даже его нынешние предложения, неприемлемые для Украины, неприемлемы также для путлера. К сожалению, вариант победы Украины возможен только в случае краха путлерского режима (лично мне это было очевидно с самого начала), который, естественно, не может быть предметом переговоров, хотя, скорее всего, достижим через жесткие санкции плюс вооружение Украины. Остаются два варианта: капитуляция Украины на более или менее ужасных условиях (через упомянутый выше ультиматум — то есть не работает), или замораживание конфликта. Для нас, естественно, приемлемо только последнее. Но путлер не сможет выдать такой исход за свою победу, ему нужна именно капитуляция с сохранением возможности уничтожить Украину в будущем. То есть имеем игру с нулевой суммой и антагонистический конфликт.

Это значит, что с подавляющей вероятностью переговоры закончатся ничем. Трамп будет в говне, поскольку пошел на поводу у путлера и легитимизировал его ради пшика, но ему как с гуся вода. Собственно, он это понимает и уже готовит почву для такого провала. А Рубио и даже Вэнс дистанцируются от этой затеи как можно дальше. Но провал переговоров — это лучшее, что может случиться, поскольку с учетом настроений американских избирателей (в т.ч. его собственных) тогда у Трампа не останется никакого выхода, кроме как включать пресловутую силу. А у путлера обломаются надежды на "новую Ялту", что, кстати, будет неслабым ударом по его режиму.

На месте путлера неразумно добиваться этой встречи, но, очевидно, с одной стороны, ему уже почти нечего терять — Трампу некуда особо отступать, необходимо показать, что он мачо; с другой стороны — путлер надеется на свою способность охмурять, продемонстрированную в свое время в Хельсинки, и черт его знает на что еще. Но мы знаем, что в голове недофюрера весьма искаженная картина мира, его кумир Гитлер по сравнению с ним был адекватным реалистом. Так что, скорее всего, он сам создает себе ловушку.

Единственное, что может заставить путлера пойти на заморозку – это реальная угроза его власти в результате упомянутого выше двойного удара из сокрушительных санкций и остановки наступления. Не исключено, что под достаточным давлением удастся выторговать даже частичное или полное освобождение нашей территории. Но для этого давление должно быть реальным и мощным. И чем больше будет быковать загнанная в угол питерская крыса — тем мощнее будет ответ, тем лучше для нас.

