Путин не пойдет на мир: как падение Асада увеличивает шансы Украины на победу

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Падение режима Асада действительно увеличивает шансы на нашу победу (да, именно победу) в войне, хотя связь здесь непрямая.

Победа для Украины и Запада невозможна без смены режима в РФ, которой тот же Запад боится, и небезосновательно.

Байден никогда не отважился бы на действия, приближающие такую смену, хотя и говорил когда-то об этом. Все возможности, которые предоставлялись в последние годы, были последовательно упущены, а действенные меры — такие, как герметизация и снижение "ценового потолка" — не применялись.

Трамп решительнее, но он пока все делает для того, чтобы "сойтись посередине" с путлером, несмотря на то, что тот уже давно "воюет с Америкой". Однако, при этом предлагаемый (в ультимативной форме) компромисс касается территорий, но не самого суверенитета Украины: Трамп меньше всего хочет повторить афганский "подвиг" предшественника. Но любые действенные гарантии от дальнейшей российской агрессии, естественно, неприемлемы для путлера.

Наш главный шанс — что путлер начнет быковать, Трамп (вместе с остальными сомневающимися) убедится в его недоговороспособности и согласится принять риски, связанные со сменой режима в РФ в качестве меньшего зла. А главная опасность — что путлер согласится, но попытка перемирия приведет к дестабилизации в Украине (подогретой путлером), и на этом все закончится. В частности, Валерий Пекарь вполне резонно заметил в своем анализе сценариев, что путлер, как бывший КГБист, скорее будет не переть "в лоб", а попытается обвести Трампа вокруг … пальца, ну или того, на чем он собирался вертеть нового-старого президента. Фиона Хилл хорошо описала, как это происходило раньше.

Можно ли обвести Трампа вокруг пальца? Фото: Скриншот

Однако путлеру очень трудно и опасно отступать — не только психологически, но и, главное, с точки зрения его власти. Он поставил ва-банк на уничтожение украинской государственности и идентичности, еще и в конституции зафиксировал присоединение четырех областей. Между тем, он не просто диктатор (строго говоря, полноценным диктатором он пока не стал), а "верховный пахан" мафиозного государства. Которое так названо не потому, что там "правит мафия", а потому, что оно устроено как мафия. Т.е. его власть — не от бога, а держится на самосбывающихся ожиданиях подчиненных. Такой пахан не может проявить слабину (каковой в этих кругах, да и вообще в русской культуре, считается компромисс), не имеет права на ошибку и вообще должен быть кругом "альфа-самцом".

Путлер уже "зашкварился" во время пригожинского путча, когда струсил, сбежал и оставил подчиненных разгребать ситуацию. Это, как ни странно, сошло ему с рук — вероятно, потому, что Пригожин был еще более страшной альтернативой. Но та история уже подзабылась.

А провал в Сирии — совсем свежий, и после него соглашаться на компромисс, включающий отказ от главных "целей СВО" — еще труднее и рискованнее: получается, что отступление уже "система", а не случайность. Плюс, все отступления — из Армении, теперь вот из Сирии — объясняются и оправдываются высшим приоритетом, уничтожением нас с Вами. Но если путлер отказывается от борьбы за этот приоритет, на который он поставил все, тогда неизбежно встанет вопрос о всех предыдущих отступлениях.

Таким образом, крах одного диктатора сужает пространство для маневра для другого и увеличивает наши шансы на победу.

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