Впереди — важнейшая для Украины неделя: как поставить на место Россию и не оттолкнуть Трампа

Коварное предложение: территории в обмен на мир?

8 августа многие в Украине ждали санкций от Трампа против России. А получилось наоборот. Снова начались "трамповские горки". Вместо антироссийских санкций появился новый "мирный план" то ли от Трампа, то ли от Путина. Президент США Дональд Трамп 8 августа на брифинге в Белом доме заявил, что в мирном соглашении по российско-украинской войне стоит ожидать "определенный обмен территориями".

Мы пока не знаем конкретики. Трамп говорит о "территориальном обмене" (или "размене"). Но непонятно, что имеется в виду. По утечкам, которые появляются в американских СМИ, возможно, речь идет о том, что Украина должна вывести свои войска со всей административной территории Донецкой и Луганской областей просто в обмен на прекращение огня, да еще и взять на себя обязательства признать и Донбасс, и Крым частью РФ. А дальше — мирные переговоры, на которых нам наверняка выдвинут новые требования об односторонних уступках.

Если именно в этом смысл "мирных предложений" Кремля, то для нас это неприемлемый вариант. Именно на это Путин и делает ставку. Он хочет не только окончания войны на выгодных для себя условиях, он хочет, чтобы мы отказались от этого соглашения, тем самым вызвали гнев Трампа, чтобы американцы возложили вину за срыв переговоров на Украину и начали давление на нас, в том числе через прекращение поставок американского оружия.

Путин повторяет свой коварный маневр, который он сделал в мае. Тогда в ответ на требование о прекращении огня Путин предложил прямые мирные переговоры с Украиной в Стамбуле. И для Трампа этого было достаточно. Сейчас Путин предлагает якобы компромиссный мирный план, который на самом деле является ловушкой. Если мы отказываемся, тогда возникнет риск нового охлаждения, а то и конфликта в отношениях с Трампом. Если соглашаемся, тогда возможен риск внутриполитического кризиса в Украине, поскольку значительная и активная часть общества будет категорически против такого "размена". К тому же вслед за начальной уступкой от нас Кремль потребует новых, еще более значительных уступок. Это стратегия, которую Гитлер применял против Чехословакии в 1938–1939 годах.

Конечно, для нас такой "размен" абсолютно неприемлем. Что делать, чтобы нейтрализовать этот сценарий?

Во-первых, мы не должны отказываться от переговоров, во время которых должны настаивать, что сначала должно быть прекращение огня, переговоры по другим вопросам будут только после прекращения огня.

Во-вторых, должна быть согласована общая переговорная позиция с европейскими лидерами. Мы должны отстаивать наши позиции не один на один, а вместе с европейскими партнерами.

В-третьих, надо буквально "на пальцах" (то есть в деталях и максимально просто) объяснять американским партнерам, в чем заключается смысл российских предложений, почему это ловушка, которая не приведет к завершению войны.

Пока что ничего не решено. Очень важно, что американцы понимают, что нужно согласие Украины и планируются в ближайшие дни переговоры в Лондоне с участием США, Украины и европейских партнеров. И на этих переговорах и в дальнейшей коммуникации с администрацией Трампа надо нейтрализовать возникшие риски. И надо готовиться к различным вариантам действий, в том числе и очередному охлаждению отношений с Трампом, но акцент должен быть сделан на максимально гибкой стратегии и тактике дальнейших мирных переговоров, чтобы отстоять наши интересы и, по возможности, избежать конфликта с Трампом.

