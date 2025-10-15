Трамп против Путина: что принесет поездка Зеленского в Вашингтон 17 октября

Related video

День славы Трампа, неделя Украины в США и перспективы мирных переговоров

13 октября 2025 года стало днём славы, дипломатическим триумфом Президента США Дональда Трампа. Политико-правовым подтверждением этого было подписание соглашения о прекращении огня в Секторе Газа во время мирного саммита в Шарм-эль-Шейхе и первые шаги практической реализации этого соглашения еще до его подписания. Не менее важной для Трампа была визуализация его миротворческой победы на Саммите мира в Шарм-эль-Шейхе и в Кнессете (парламенте Израиля). Видимо, для него это было достойной сатисфакцией за то, что он не получил Нобелевскую премию мира.

Для нас важно другое — успех на Ближнем Востоке вдохновляет Трампа на новые миротворческие подвиги. И Президент США уже анонсировал, что он будет добиваться прекращения войны между Россией и Украиной.

Собственно эта работа уже началась. Об этом говорят два телефонных разговора между президентами Трампом и Зеленским за два дня подряд (11-12 октября). Это событие, кстати, является беспрецедентным. Ранее в истории взаимоотношений между США и Украиной ничего подобного не было. Трамп явно ускоряет темпы нового переговорного процесса — уже по российско-украинской войне. Уже во время подписания мирного соглашения в Шарм-эль-Шейхе стало известно о том, что в пятницу, 17 октября, Президент Зеленский должен прибыть в Вашингтон на встречу с Президентом США. Похоже, что Трамп и Зеленский договорились об этом именно во время телефонных разговоров 11-12 октября.

Что интересно, 10 октября в любимой газете Трампа "The New York Post" появилась публикация интервью посла Украины в США Ольги Стефанишиной. Показательно название этой статьи — "Мирный толчок Трампа знаменует собой "огромный сдвиг" по сравнению с эпохой Байдена". Такие публикации являются одним из способов достучаться до Трампа, донести до него украинскую позицию. И, как свидетельствуют события последних недель, системная работа украинской дипломатии с Президентом США и его администрацией постепенно дает свои результаты.

Текущую неделю можно назвать неделей Украины в США.

13 октября в США направилась наша делегация в составе главы Правительства Юлии Свириденко, руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака и секретаря СНБО Украины Рустема Умерова. Главным предметом переговоров этой делегации будут средства ПВО, дальнобойное оружие, взаимодействие в сфере энергетики, что сейчас очень актуально для нас. Конечно также будет происходить подготовительная работа по встрече президентов Трампа и Зеленского, которая состоится 17 октября. Между прочим, это будет уже шестая встреча лидеров США и Украины за первые девять месяцев второго президентства Трампа, и уже третья за этот период в Белом доме. Это также беспрецедентно в истории американо-украинских отношений.

С очень высокой вероятностью встреча Трампа и Зеленского будет посвящена дальнейшим перспективам переговоров по завершению российско-украинской войны. Чего тогда ждать и от этой встречи и от дальнейшего развития событий в треугольнике "США — Украина — Россия"?

Наиболее очевидный сценарий — новый всплеск переговорной активности. Скорее всего, сначала США будут вести переговоры отдельно и параллельно с Украиной и Россией. Поэтому, кроме встречи Трампа с Зеленским, стоит ожидать и контактов Президента США с Путиным. Трамп уже анонсировал такую возможность. Вероятно, что это будет телефонный разговор, однако Кремль может предложить и очную встречу лидеров США и РФ. Вновь может возникнуть так и нереализованная идея трехстороннего саммита президентов США, Украины и России.

Однако в очередной раз возникнет традиционная и очень сложная проблема — а на каких условиях договариваться о прекращении войны между Россией и Украиной? В Кремле публично настаивают на необходимости выполнения неких "договоренностей в Анкоридже". Но никаких официальных договоренностей между США и РФ не было обнародовано ни во время встречи Трампа с Путиным на Аляске, ни после этого. И США этого не подтверждают. Да и Россия не говорит ничего конкретного об этих "договоренностях". Что не менее важно, в переговорах на Аляске не участвовала Украина, а без согласия нашей страны не может быть речи о каких-то мирных договоренностях. Уже не впервые Кремль выдает за "договоренности" свои собственные "хотелки". Именно таким образом руководство РФ толковало переговоры в Стамбуле в 2022 году, сейчас такая же тактика используется и по отношению толкования переговоров на Аляске и дальнейшего видения переговорного процесса.

Исходя из комментариев американских участников переговоров в Анкоридже, а также различных "утечек", речь идет о российских предложениях по выводу украинских войск из Донецкой и Луганской областей, в обмен на что РФ обещает прекратить огонь в Украине и начать мирные переговоры. Украину такие коварные псевдокомпромиссы категорически не устраивают, о чем было заявлено и публично, и в контактах с представителями США.

Поэтому сценарий, который предлагается Кремлем, не приведет к реальным мирным переговорам. Также надо принимать во внимание, что между Россией и Украиной остаются принципиальные противоречия по ключевым вопросам мирного урегулирования — от вопроса правового статуса оккупированных украинских территорий до гарантий безопасности для Украины.

Учитывая пока положительный опыт мирного соглашения по Сектору Газа, стоит ожидать, что США могут предложить свой мирный план прекращения войны между Россией и Украиной. В апреле они уже пытались это сделать. Тогда это был мирный план Кита Келлога, и скорее это выглядело как зондаж возможного компромисса. Попытка, однако, оказалась неудачной. Этот план отвергла Россия. Украина и европейские партнеры высказали критические замечания по отдельным пунктам этого плана, в первую очередь категорическое несогласие с предложением официального признания российского статуса Крыма.

Но если появится мирный план Президента Трампа, то отношение к нему будет совсем другим. Выступить прямо против этого плана будет неудобным и для Кремля, и для Украины. Для РФ это связано с тем, что Путин хочет сохранить переговорную перспективу с Трампом. А мы не можем портить отношения со стратегическим партнером, от которого в значительной степени зависим в вопросах закупки оружия и получения спутниковой информации, а также и в переговорном процессе. Однако и с нашей, и с российской стороны могут быть замечания по отдельным пунктам этого плана. Также надо понимать, что со стороны США может быть давление по принятию базовых принципов этого плана. И это давление будет не только на Россию, но также и на Украину.

В переговорах с американскими партнерами стоит обращать внимание на положительный опыт мирного соглашения по Сектору Газа, в первую очередь на первоочередность прекращения огня. Как мы знаем, Кремль не хочет соглашаться именно на первоочередное прекращение огня, но нам надо убеждать Трампа в том, что для мирного урегулирования российско-украинской войны надо применить тот же принцип, который успешно сработал в переговорах по Сектору Газа. Во время нынешней подготовительной фазы возобновления мирных переговоров украинской стороне также желательно нейтрализовать потенциальные риски, которые могут появиться в мирных предложениях США.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

