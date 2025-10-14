Новая встреча Зеленского и Трампа: о чем будут договариваться лидеры в Белом доме

В пятницу, 17 октября в Соединенных Штатах состоится встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Чего следует ожидать от переговоров лидеров двух государств в контексте российско-украинской войны, выяснял Фокус.

На совместной пресс-конференции с высокой представительницей Евросоюза (ЕС) Каей Каллас в понедельник, 13 октября Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни по приглашению президента Трампа отправится в Соединенные Штаты для встречи с американским коллегой.

"Команда уже поехала: премьер-министр Юлия Свириденко, глава Офиса Андрей Ермак, председатель Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и некоторые представители нашего дипломатического сектора. Будет несколько встреч", — отметил президент.

Кроме того, глава государства добавил, что главные темы во время визита в США — ПВО и возможности Украины наносить дальнобойные удары с тем, чтобы давить на Россию.

В то же время на рассвете 14 октября Дональд Трамп подтвердил, что 17 числа намерен встретиться с президентом Украины. В частности, во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One, глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос о том, будет ли он принимать Зеленского в Овальном кабинете в эту пятницу. "Я думаю, что да. Да", — сказал господин Трамп, после чего поблагодарил журналистов и попрощался с ними.

Отметим, что предстоящая встреча по линии Зеленский-Трамп является продолжением разговоров, которые провели лидеры Украины и США по телефону 11 и 12 октября. По словам Владимира Зеленского, во время телефонных коммуникаций обсуждались российские атаки на украинскую энергетику и гражданскую инфраструктуру, вопросы ПВО и новые дальнобойные способности официального Киева.

На каком фоне будет проходить встреча Зеленского и Трампа

Накануне во время блиц-визита в Израиль, где было официально объявлено о прекращении войны в Газе, Дональд Трамп поручил спецпредставителю по вопросам Ближнего Востока Стиву Уиткоффу "сосредоточиться на России". Впрочем, еще по дороге в Израиль, американский лидер пригрозил главе Кремля предоставлением ракет Томагавк Украине, "если война не завершится". Замглавы росРадбеза Медведев в ответ отметил, что передача Киеву Tomahawk может "кончиться плохо для всех и прежде всего для Трампа".

"Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение "Томагавков" от обычного в полете невозможно. Пуск их будут осуществлять именно США. Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот-вот", — констатировал Медведев.

Он также добавил, мол, "остается надеяться, что это очередная пустая угроза".

Каковы варианты встречи Зеленского и Трампа

Моделируя в разговоре с Фокусом вероятный ход и результат переговоров президентов Зеленского и Трампа, политолог Игорь Рейтерович отмечает: "Политическая погода для встречи пока достаточно благоприятная, поскольку крайние заявления Трампа по российско-украинской войне носят обнадеживающий характер. Что касается предстоящей встречи президентов, то мне кажется, здесь может быть два варианта. Первый вариант — разговор об усилении способности Украины давать отпор Российской Федерации на фоне океана заявлений о "Томагавках", "Patriot" и тому подобное. То есть, это некий элемент давления на Россию и продолжение принципа Трампа "мир через силу". Второй вариант — согласование всех деталей и предложений, которые Трамп в ближайшее время озвучит Путину по завершению войны в Украине. В этом случае мы услышим лишь частичную информацию, тогда как определенная ее часть будет полностью закрытой".

По убеждению эксперта, постфактум главными признаками того, что в Овальном кабинете президенты Зеленский и Трамп обсуждали вопрос реанимации мирно-переговорного процесса, станет динамика атак Украины на российские НПЗ.

"Если мы увидим определенную паузу в атаках ближайшие недели, значит попытка возобновить переговорный процесс была осуществлена. Это же самое касается и ударов РФ по украинской критической инфраструктуре, ведь Трамп четко указал своему спецпредставителю Виткоффу "заняться Россией". Думаю, кроме Уиткоффа, к сожалению, у Трампа нет других людей, которым бы он мог поручить этим заниматься. Кроме того, у Трампа на фоне ближневосточной эйфории логика, очевидно, следующая: Уиткофф начинал заниматься когда-то Израилем и ХАМАСом, то, возможно, у него получится и по российско-украинскому направлению", — подчеркивает Игорь Рейтерович.

В общем, по его мнению, президент США сейчас начнет активнее заниматься вопросом мирного урегулирования по Украине, по крайней мере какой-то определенный период времени.

"А вот насколько Трампа хватит — вопрос открытый. Впрочем, думаю, определенный временной запас есть и этим запасом необходимо активно пользоваться, совмещая диалог о мирных переговорах с вопросом усиления давления на Россию, потому что это реально дает результат", — заключает эксперт.

Какую игру в отношении России проводит Белый дом

В то же время политолог, эксперт центра "Объединенная Украина" Петр Олещук в разговоре с Фокусом акцентирует: "Для Путина очередная встреча Зеленского с Трампом должна служить четким сигналом — неким последним предупреждением, на которое правитель РФ, с точки зрения американского президента, должен был бы непременно отреагировать. Будет ли реагировать Путин? Я, честно говоря, очень в этом сомневаюсь. Кстати, недаром встреча Трампа и Зеленского анонсирована заранее. Думаю, Трамп ждет сигнала от Кремля, но, опять же, рискну предположить, что так и не дождется".

Констатировав, что Путин, несмотря на все, не хочет идти на мирное соглашение, политолог отметил: "Поэтому, какие-то решения в пятницу после встречи украинского и американского лидеров могут быть объявлены, но я думаю, что Трамп до последнего надеется на реакцию Кремля. Кроме того, пока не приходится говорить о разрушенных отношениях между Вашингтоном и Москвой, которая, думаю, будет продолжать свою линию — мол, мы готовы дружить, говорить, но у нас есть свои интересы, поэтому, пожалуйста, учитывайте их".

Между тем, эксперт не исключает, что Дональд Трамп, находясь на "ближневосточной волне эмоционального подъема" по итогам встречи с Владимиром Зеленским 17 октября может объявить-таки о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет "Томагавк". "Прогнозировать логику Трампа — дело неблагодарное, но я эту логику сейчас вижу следующим образом. Трамп не хочет эскалации и хочет мирное соглашение, поэтому он темой "Томагавков" делает ставку на то, что Путин в последний момент скажет: "Ну, все, хорошо, устраивайте где-то саммит и я туда приеду". Вот этого именно Трамп и добивается".

По прогнозу Петра Олещука, соответствующие надежды американского президента в конце концов окажутся напрасными. Более того, считает политолог, в ближайшее время можем наблюдать усиление эскалации со стороны Российской Федерации. В данном контексте аналитик не исключает реализацию Москвой сценария, о котором говорила Захарова и другие представители росМВД. Речь идет, в частности, о "перепрограммированных Украиной "Шахедах", которые будут атаковать Европу, а также украинских ДРГ, которые "переоденутся россиянами и нападут на Польшу".

Аналитик прогнозирует российские провокации против стран НАТО и с учетом этого резюмирует, "что Путин делает все, чтобы в конце концов заставить Трампа, который до сих пор колеблется, таки дать Украине "Томагавки".

Между тем Axios со ссылкой на собственные источники сообщает, что среди прочего Зеленский и Трамп будут обсуждать передачу Украине ракет Tomahawk. "Есть определенные вопросы, которые невозможно обсудить по телефону", — подчеркнул неназванный собеседник издания, добавив, что украинский лидер должен прибыть в США в четверг, 16 октября, а встреча с Трампом состоится уже на следующий день.