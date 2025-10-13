Удары ВСУ по НПЗ России не меняют ход войны, но оказывают Кремлю заметное давление, — NYT

Украина системно наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам с помощью дальнобойных беспилотников, что вызывает ощутимые перебои в поставках топлива и стресс в повседневной жизни россиян, хотя эти атаки еще не сломали военную ситуацию на фронте. По оценкам журналистов The New York Times, кампания дронов сочетает тактический эффект с психологическим давлением на Кремль и служит сообщением для международных партнеров о решимости Киева.

По информации издания, украинские подразделения научились посылать вглубь российской территории беспилотники с большой дальностью полета, нацеленные именно на перерабатывающие мощности нефти. Идея — не только сломать логистику, но и создать экономическое и политическое давление на власть в Москве, пока сухопутные успехи ограничены.

В полях вдали от фронта бойцы готовят аппараты с размахом крыльев до семи метров и боевыми нагрузками до 50 кг; проверки и пуски чаще всего происходят ночью. Командир подразделения, известный под позывным "Каспер", прямо говорит, что после ночной операции утром появляются сообщения о пожарах на заводах — это именно тот вид воздействия, к которому стремится команда.

С августа опорные группы практически ежедневно выводят в небо дальние дроны с тем, чтобы поразить критические объекты перерабатывающей инфраструктуры России. Цель операций — нанести ущерб, которого санкции и другие международные меры пока не дали: останавливать и выводить из строя производственные линии, непосредственно влияющие на доступность бензина и дизеля для населения.

Президент Владимир Зеленский прямо назвал пожары на НПЗ "быстрой санкцией", подчеркнув, что такие удары дают мгновенный эффект на внутреннем рынке топлива в России. Журналисты NYT получили редкий доступ к одному из батальонов дальнобойных дронов, но из соображений безопасности их не допустили раскрывать точные координаты, количество аппаратов или объем личного состава.

Экономическое давление и последствия для России

Хотя аналитики не называют эту кампанию "кардинальной", они указывают на заметный бытовой и экономический эффект. По подсчетам Wood Mackenzie, до последнего периода Украина вывела из строя или повредила оборудование, эквивалентное почти 1,5 млн баррелей переработки в сутки — около 20% российских мощностей в переработке.

Эти повреждения уже вызвали дефицит бензина в ряде регионов и искусственно ускорили рост цен — примерно на 40% с начала года. В ответ автозаправки вводят лимиты продаж (до пяти галлонов на машину), а в отдельных местах продажа бензина временно приостановлена; российские СМИ фиксируют очереди на АЗС и сообщения об отсутствии бензина в Крыму.

Российская стратегия ударов по энергетической инфраструктуре Украины — от электростанций до линий передач — имела целью давление на гражданскую жизнь внутри страны; украинский же ответ пытается избегать беспорядочных разрушений гражданской инфраструктуры в России и фокусируется на объектах, непосредственно связанных с финансированием войны и бытовыми ресурсами. Эта отборочная тактика также используется, чтобы сохранить моральную легитимность в западных столицах и уменьшить риск эскалации.

Экономист Владислав Иноземцев обращает внимание на техническую уязвимость НПЗ: из-за наличия легковоспламеняющихся веществ даже один успешный удар может вызвать длительные пожары, а восстановление сложного технологического оборудования усложняется из-за санкционных барьеров на импорт запчастей и комплектующих из США и ЕС. На практике это означает, что ремонт НПЗ может затягиваться намного дольше, чем восстановление единичных военных объектов.

В то же время украинская программа вооружения беспилотниками за последние годы значительно расширилась: от небольших ударных аппаратов на поле боя до систем, способных преодолевать сотни километров вглубь территории противника. Команда "Каспера" сама перешла от использования импортных моделей в 2022 году к применению собственных модификаций; нынешний арсенал включает серийные образцы, разработанные в Украине после начала полномасштабного вторжения.

Подразделение, которое сначала состояло из около 40 человек и десяти машин, теперь переросло в полк — украинские военные оценивают его потенциальную численность в пределах обычного полкового штата (до ~2000 человек). Проблемой для масштабирования остается не столько производственная способность, сколько финансирование: заводы и мастерские могут производить больше аппаратов, но нужны значительные инвестиции, чтобы ускорить производство на сотни или тысячи единиц.

